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नेपाल में फिर भड़की हिंसा: सिराहा में युवक की मौत के बाद भारत सीमा से सटे 3 जिलों में लगा कर्फ्यू, 11 बाइकें फूंकीं

नेपाल में दो गुटों की भिड़ंत के बाद हिंसा भड़क गई है. सिराहा में 19 साल के युवक की मौत के बाद भारत सीमा से सटे 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

By: Shivani Singh | Published: July 30, 2026 7:09:13 PM IST

नेपाल में फिर भड़की हिंसा: सिराहा में युवक की मौत के बाद भारत सीमा से सटे 3 जिलों में लगा कर्फ्यू, 11 बाइकें फूंकीं


नेपाल के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में हिंसा एक बार फिर भड़क उठी है. सिराहा जिले में हुई झड़प के दौरान एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने भारत सीमा से सटे तीन जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया है. पूर्वी नेपाल में दो गुटों के बीच शुरू हुआ यह तनाव अब तेजी से आसपास के इलाकों में फैल रहा है.

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, तनाव को देखते हुए जनकपुर, सिराहा और सप्तरी जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है. झड़प में जान गंवाने वाले युवक की पहचान सिराहा निवासी 19 साल के गणेश यादव के रूप में हुई है. प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्टों में सड़कों पर घायल प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं.

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इस उपद्रव की शुरुआत रविवार रात सुनसरी जिले के देवांगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके से हुई थी, जो धीरे-धीरे पूरे मधेश प्रदेश में फैल गई और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ शुरू हो गई.

गोलबाजार में 11 मोटरसाइकिलों में लगाई आग

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, सिराहा के गोलबाजार में उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक सार्वजनिक स्थान पर खड़ी 11 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया. आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने गोलबाजार में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया ताकि स्थिति को बेकाबू होने से रोका जा सके.

उधर, मधेश प्रदेश की राजधानी जनकपुर में भी माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कार्यालय ने जनकपुर और आसपास के इलाकों में दोपहर 3:30 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है.

किन-किन इलाकों में लागू है पाबंदी?

मुख्य जिला अधिकारी (CDO) प्रेम प्रसाद लुइटेल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से कर्फ्यू प्रभावी हो गया है. इसके दायरे में पूरा जनकपुर उप-महानगरपालिका क्षेत्र, लक्ष्मीनिया ग्रामीण नगरपालिका और नगराइन नगरपालिका शामिल हैं.

प्रशासन दोनों समुदायों के बीच भड़की हिंसा को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तनाव सुनसरी से फैलकर सप्तरी, सिराहा और प्रांतीय राजधानी जनकपुर तक पहुंच चुका है. सिराहा के लहान से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं, जहां दोनों पक्षों के लोग सड़कों पर उतर आए. भीड़ को खदेड़ने और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हवा में हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी.

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