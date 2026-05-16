100 रुपये पर टैक्स, भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

Nepal Supreme Court: भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है. यहां की बालेन सरकार ने भारत से 100 रूपये से अधिक कीमत वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना अनिवार्य कर दिया था. लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार की इस विवादास्पद नीति को रोकने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है. नेपाली मीडिया द्वारा की गई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की जॉइंट बेंच ने नेपाल प्रशासन को साफ आदेश दिया कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस तरह के कोई नियम भारत पर लागू नहीं किए जाएंगे.

बालेन शाह की नीति पर क्यों हुआ विवाद?

बालेन सरकार की इस नीति पर विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने एक नियम लागू किया. सरकार के इस नियम के तहत भारत से 100 रुपये से अधिक जो सामान नेपाल लाया जाएगा, उस पर सीमा शुल्क लगाना अनिवार्य होगा. सरकार के इस नियम के बाद नेपाली चौकियों पर सख्ती बढ़ गई. मसाले और अन्य छोटे किराना सामानों पर भी सीमा शुल्क लगाया जाने लगा.

नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की. याचिका डालने वाले ने तर्क दिया कि अगर 100 रुपये से अधिक के सामान पर सीमा शुल्क वसूलना ‘कस्टम्स ऐक्ट 2024’ प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा. सरकार के यह नीति कानूनी रूप से ठीक नहीं है. यह आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम करती है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया कि अंतिम फैसला आने तक इस प्रावधान को निलंबित रखें.

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जनता में भारी आक्रोश

नेपाल के तराई-मधेस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सरकार की इस नीति को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला. जनता अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहती हैं. लेकिन, बालेन सरकार के इस नियम के बाद स्थानीय निवासियों और कस्टम अधिकारियों बीच बहस देखने को मिली. नियम लागू होने के बाद भारत से लौटने वाले लोगों की जांच और तलाशी अधिक बढ़ गई. जिसके कारण यहां के लोगों में सरकार की इस नीति के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला.

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