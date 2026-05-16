Home > विदेश > 100 रुपये पर टैक्स, भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

100 रुपये पर टैक्स, भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

Nepal Supreme Court: बालेन शाह प्रशासन ने भारत से जाने वाले 100 रुपये से अधिक कीमत वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना अनिवार्य कर दिया था. इस फैसले से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

By: Preeti Rajput | Published: May 16, 2026 9:29:26 AM IST

भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी
भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी


Nepal Supreme Court: भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है. यहां की बालेन सरकार ने भारत से 100 रूपये से अधिक कीमत वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना अनिवार्य कर दिया था. लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार की इस विवादास्पद नीति को रोकने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है. नेपाली मीडिया द्वारा की गई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की जॉइंट बेंच ने नेपाल प्रशासन को साफ आदेश दिया कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस तरह के कोई नियम भारत पर लागू नहीं किए जाएंगे. 

बालेन शाह की नीति पर क्यों हुआ विवाद?

बालेन सरकार की इस नीति पर विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने एक नियम लागू किया. सरकार के इस नियम के तहत भारत से 100 रुपये से अधिक जो सामान नेपाल लाया जाएगा, उस पर सीमा शुल्क लगाना अनिवार्य होगा. सरकार के इस नियम के बाद नेपाली चौकियों पर सख्ती बढ़ गई. मसाले और अन्य छोटे किराना सामानों पर भी सीमा शुल्क लगाया जाने लगा. 

You Might Be Interested In

नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की. याचिका डालने वाले ने तर्क दिया कि अगर  100 रुपये से अधिक के सामान पर सीमा शुल्क वसूलना ‘कस्टम्स ऐक्ट 2024’ प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा. सरकार के यह नीति कानूनी रूप से ठीक नहीं है. यह आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम करती है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया कि अंतिम फैसला आने तक इस प्रावधान को निलंबित रखें. 

WTC पाइंट्स टेबल से 8 अंक काटे, सभी प्लेयर्स पर 40% जुर्माना लगाया, ICC ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका?

जनता में भारी आक्रोश 

नेपाल के तराई-मधेस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सरकार की इस नीति को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला. जनता अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहती हैं. लेकिन, बालेन सरकार के इस नियम के बाद स्थानीय निवासियों और कस्टम अधिकारियों बीच बहस देखने को मिली. नियम लागू होने के बाद भारत से लौटने वाले लोगों की जांच और तलाशी अधिक बढ़ गई. जिसके कारण यहां के लोगों में सरकार की इस नीति के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला. 

LSG vs CSK Head to Head: इकाना में होगी ‘कांटे की टक्कर’, आंकड़ों में कौन किस पर भारी? यहां देखें पूरी रिपोर्ट

Tags: balen shahhome-hero-pos-1indiaNepal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026
100 रुपये पर टैक्स, भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

100 रुपये पर टैक्स, भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
100 रुपये पर टैक्स, भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
100 रुपये पर टैक्स, भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
100 रुपये पर टैक्स, भारत से पंगा लेना बालेन सरकार को पड़ा भारी; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश