कौन थे दीपेंद्र? गर्लफ्रेंड देवयानी राणा से शादी से इन्कार किया तो माता-पिता समेत 9 लोगों को मार डाला

Nepal Royal Massacre: 1 जून, 2001 को नेपाल के युवराज दीपेंद्र नशे में धुत होकर शाही भोजन कक्ष में लड़खड़ाते हुए पहुंचे. जब तक राजमहल के कर्मचारी और परिवार के लोग कुछ भी समझ पाते राजकुमार दीपेंद्र ने राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और अपने छोटे भाई-बहनों सहित शाही दल के 8 अन्य सदस्यों पर गोलियां चला दीं. इस तरह दीपेंद्र ने अपनी पसंद की गर्लफ्रेंड देवयानी राणा से शादी करने से परिवार द्वारा इन्कार करने पर राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या समेत परिवार के 9 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद राजकुमार ने खुद को भी गोली मार ली. इसके बाद वह कोमा में चले गए. इस नरसंहार के बीच सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में यानी हत्यारे युवराज दीपेंद्र को नेपाल का राजा घोषित कर दिया गया.

कोमा में जाने के साथ ही दीपेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी रही. मौत आखिरकार जिंदगी पर भारी पड़ गई और दीपेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया. इस नरसंहार को लेकर कई कयास और थ्योरी सामने आई. एक बड़ी थ्योरी यह थी कि महारानी यानी दीपेंद्र की मां ने देवयानी राणा से शादी करने से साफ-साफ मना कर दिया था. इसके बाद यह नरसंहार हुआ, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई यानी यह थ्योरी आज भी सवालों के घेरे में है. कुल मिलाकर 25 साल बाद भी यह रहस्य कायम है कि आखिर क्यों नेपाल के राजकुमार दीपेंद्र ने अपने माता-पिता समेत 9 लोगों की हत्या की और फिर खुद भी जान दे दी या फिर हत्या के बाद दीपेंद्र को ही किसी ने मार दिया?

महारानी ने क्यों नहीं दी शादी की अनुमति?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवराज/राजकुमार दीपेंद्र ने अपने परिवार की हत्या इसलिए की, जिससे वह अपनी प्रेमिका देवयानी राणा के साथ शादी करके रह सकें.दरअसल, दीपेंद्र को ब्रिटेन में स्कूल में पढ़ने के दौरान एक प्रतिष्ठित परिवार की नेपाली युवती देवयानी राणा से प्यार हो गया.

वह अपनी गर्लफ्रेंड से जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मां महारानी ने इसकी अनुमति नहीं दी. बताया जाता है कि देवयानी राणा की दादी रखैल थीं. इस पर राजकुमार उनसे शादी करने के लिए अपना पद त्यागने को तैयार थे, लेकिन देवयानी ने कहा कि वह उनसे तभी शादी करेंगी जब वह रानी बनेंगी.

शाम के अंधेरे में हुआ नरसंहार

बताया जाता है कि नेपाली युवती और अपनी गर्लफ्रेंड देवयानी राणा की डिमांड ने युवराज दीपेंद्र को गुस्से से भर दिया. इसके बाद वह अपने कक्ष में गए अपनी सैन्य वर्दी पहनी. वह शुक्रवार शाम को शाही परिवार की सभा में गए और वहां गोलीबारी शुरू कर दी. युवराज का गुस्सा कदर उनके विवेक पर हावी था कि उन्होंने अपने ही माता-पिता समेत 9 लोगों को मार डाला. फिर खुद भी जान दे दी.यह भी सच है कि शाही परिवार के पतन के बाद कई राजनीतिक समूहों ने सरकार में प्रभाव के लिए आगे आए. नेपाली शाही नरसंहार ने कुल मिलाकर नेपाल में वर्तमान में मौजूद बहुदलीय प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया.

नरसंहार की असल वजह पर आज भी सस्पेंस

25 साल पहले भारत से सटे नेपाल में 1 जून, 2001 को राजमहल के भीतर ऐसा नरसंहार हुआ, जिसने दुनियाभर को चकित कर दिया. इस नरसंहार ने नेपाल के लोगों को भी चिंता और गहरे सदमे में डाल दिया. उस दौर में नेपाल में तैनात वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक लैरी डिंगर के कहते हैं- ‘नेपाल के लोग राजा को भगवान की मानिंद मानते थे.’ यही वजह है कि ढाई दशक बाद भी बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक आधिकारिक बयान पर संदेह करते हैं कि दीपेंद्र ने राजा-रानी समेत परिवार के 9 सदस्यों को मारा और खुद आत्महत्या कर ली. इसकी एक बड़ी और अहम वजह भी है, क्योंकि नेपाल की जनता के साथ जानकारों को भी सबूतों में कई विसंगतियां नजर आईं.

क्या कहती है सरकार की रिपोर्ट

नरसंहार को लेकर सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि 1 जून, 2001 को राजकुमार दीपेंद्र महल में आयोजित रात्रिभोज में व्हिस्की के नशे में धुत होकर पहुंचे थे. उन्होंने हशीश के साथ ही एक अन्य अज्ञात काले पदार्थ के मिश्रण से तैयार एक विशेष प्रकार की सिगरेट पी थी. इस दौरान एक गेस्ट से झगड़ा करने के बाद दीपेंद्र को उनके भाई निरंजन और एक चचेरे भाई द्वारा उनके कमरे में वापस ले जाया गया. इस बीच

अपने शयनकक्ष से उन्होंने देवयानी राणा को तीन बार फोन किया. देवयानी ने दीपेंद्र से क्या कहा- यह आज भी रहस्य है, जिसके बाद राजकुमार ने परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें उनके माता-पिता और भाई बहन भी शामिल थे.

सेना की वर्दी पहनी तो सामान्य लगा स्टाफ को

उन्होंने अधिकारियों को बताया कि राजकुमार की वाणी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम बातचीत के दौरान राजकुमार ने उनसे कहा था कि वह सोने जा रहे हैं. वह सोने नहीं गए और वह अपने बेडरूम से सेना की वर्दी पहने हुए और एम16 असॉल्ट राइफल सहित तीन बंदूकें लेकर बाहर निकले. महल के एक सहायक ने उसे सीढ़ियों के ऊपर देखा, क्योंकि राजकुमार को बंदूकें इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए उसे एक सामान्य सा लगा.

स्टाफ ने राजा को बचाने की कोशिश की

उधर,बिलियर्ड रूम में आयोजित रात्रिभोज शाही परिवार के लिए एक निजी कार्यक्रम था, इसलिए वहां कोई गार्ड मौजूद नहीं थे. सरकार की रिपोर्ट बताती है कि राजकुमार ने अपने पिता पर गोली चलाई तो महल के सहायकों ने बताया कि उन्होंने शाही परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए एक कांच के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की.

क्या बताया था प्रत्यक्षदर्शी ने

एक प्रत्यक्षदर्शी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि बिलियर्ड रूम में कई लोगों की हत्या करने के बाद राजकुमार बगीचे में अपनी मां की तलाश में गए थे, ‘ऐसा मत करो, अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो’ रानी की जान बख्श देने की गुहार उनके छोटे भाई निरंजन ने कथित तौर दीपेंद्र से लगाई. यह भी अहम है कि राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या को उनके शाही अंगरक्षकों की सामान्य सुरक्षा नहीं मिली क्योंकि हमला एक निजी रात्रिभोज के दौरान हुआ था. ऐसे में दीपेंद्र ने बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या की हत्या कर दी. माता-पिता और छोटे भाई-बहनों सहित उनके नौ रिश्तेदारों की हत्या के बाद राजकुमार के चाचा ज्ञानेंद्र आगे आए. उन्होंने दीपेंद्र से कहा कि तुमने काफी नुकसान कर दिया है, अब बंदूक मुझे सौंप दो. राजकुमार दीपेंद्र ने चाचा को गोली मारकर घायल कर दिया और फिर बंदूक से खुद को भी गोली मार ली.

बेटे क्यों थे राजा-रानी से नाराज

एक तर्क यह भी दिया जाता है कि नेपाल में 1990 के दशक में हुए विद्रोह के बाद संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ने के राजा के निर्णय से उनके बेटे नाराज हो गए थे. बेटों को लगा कि राजा बहुत अधिक शक्ति त्याग रहे हैं और उन्हें कम भूमिका विरासत में मिलने की चिंता थी. राज सत्ता जाने के बाद उनका वर्चस्व भी कम होगा. राजपरिवार खत्म या कमजोर हुआ तो वह सामान्य हो जाएंगे, विशेष से सामान्य होना बेहद चिंतनीय था. कहा जाता है कि दीपेंद्र का शासन लंबे समय तक नहीं चला.

कई दिनों तक हुए थे दंगे

दरअसल, नरसंहार के कुछ घंटों बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और उनके चाचा ज्ञानेंद्र तीन दिनों के भीतर नेपाल के तीसरे राजा बन गए. शोकग्रस्त जनता सड़कों पर उतर आई और कई दिनों तक दंगे किए, क्योंकि उन्हें बतौर राजा ज्ञानेंद्र पसंद नहीं थे. कई लोगों को तो यह विश्वास नहीं हो रहा था कि लोकप्रिय राजकुमार इस तरह की हिंसा के लिए जिम्मेदार हो सकता है. कट्टर गणतंत्रवादी माओवादी राजनेताओं ने राजा ज्ञानेंद्र के प्रति जनता के असंतोष की लहर का फायदा उठाते हुए संवैधानिक सभा में बहुमत हासिल कर लिया.

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