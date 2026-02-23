Nepal Bus Accident: नेपाल में रात के समय दर्दनाक बस हादसा, त्रिशूली नदी में गिरने से 18 यात्रियों की मौत; कई घायल

Nepal Bus Accident: नेपाल के धाडिंग जिले में सोमवार सुबह एक भयानक हादसा हुआ है. पोखरा से काठमांडू जा रही एक पैसेंजर बस त्रिशूली नदी में गिर गई. जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह करीब 1:00 बजे चिन्नाधारा इलाके के पास हुआ है. बस में करीब 40 से 45 पैसेंजर सवार थे, जिनमें कुछ विदेशी टूरिस्ट भी बैठे थे.

मौत का आंकड़ा 18 बताया जा रहा है, जिसमें छह महिलाएं और 11 पुरुष शामिल है. इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घायलों में आठ महिलाएं, 18 पुरुष और एक नाबालिग लड़की शामिल है.

कैसे हुआ हादसा?

बस पृथ्वी राजमार्ग पर चल रही थी. खबर है कि बेनीघाट रोरंग रूरल म्युनिसिपैलिटी-5 के भैसपति इलाके के पास बस का अचानक कंट्रोल खो गया था. गाड़ी सड़क से फिसलकर करीब 300 मीटर नीचे ढलान पर जा गिरी और नदी किनारे जा गिरी.

बस बुरी तरह डैमेज मिली है. पुलिस के मुताबिक कहा कि हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती शक है कि ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया या सड़क की हालत खराब थी. इस बात की भी जांच की जा रही है कि बस में कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर थे. एडमिनिस्ट्रेशन ने मरने वालों के परिवारों को इन्फॉर्म कर दिया है.

रात में रेस्क्यू की चुनौती

यह हादसा रात में हुआ है. जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई है. नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस और लोकल लोगों ने मिलकर रेस्क्यू का काम किया है. हाईवे रेस्क्यू मैनेजमेंट कमिटी के चेयरमैन राजकुमार ठाकुर ने कहा कि घायलों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है. अंधेरा और नदी का बहाव रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.