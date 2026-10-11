Nepal Flood Alert: 1455 मौतों के बाद फिर नेपाल पर मंडरा रहा मौत का साया! बाढ़ के खतरे के बीच लोगों को घर छोड़ने की अपील

Nepal Flood Alert: अगस्त 2026 नेपाल के लोगों के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था. वहाँ आई बाढ़ ने हर किसी को झंकझोर कर रख दिया था. वहीं एक बार फिर नेपाल पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. आपकी जानकारी के लिर बता दें कि नेपाल की नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने रविवार, 11 अक्टूबर को बाढ़ की चेतावनी जारी की, जिसमें लोगों से बूढ़ी गंडकी नदी से दूर रहने को कहा गया क्योंकि चुमानुबरी रूरल म्युनिसिपैलिटी-6 में बड़ी बाढ़ आने की उम्मीद थी.

नदी के पास न जाने की सलाह

साथ ही बता दें कि अथॉरिटी के फ्लड फोरकास्टिंग सेक्शन ने सुबह 6:40 बजे अलर्ट जारी किया, जिसमें लोगों से त्रिशूली दोभान तक नदी के पास जाने से बचने और बाढ़ का पानी निकलने तक ऊंची जगहों पर रहने को कहा गया. चेतावनी में लोगों से सावधानी बरतने और नदी के किनारे के उन इलाकों से दूर रहने को कहा गया जो बढ़ते पानी के लेवल से प्रभावित हो सकते हैं. अथॉरिटी ने यह अलर्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें इलाके के निवासियों और दूसरे लोगों को बाढ़ के संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी गई. लोगों को सलाह दी गई कि जब तक हालात ठीक न हो जाएं, वे नदी के पास न जाएं.

अगस्त में आई भयानक बाढ़

यह नई चेतावनी तब आई है जब नेपाल 26 अगस्त को देश में आई भयानक बाढ़ के बाद के हालात से निपट रहा है. इस आपदा ने भोटे कोशी और त्रिशूली नदी कॉरिडोर के पास के समुदायों को प्रभावित किया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई और जान-माल का नुकसान हुआ. रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग और चितवन समेत कई ज़िले प्रभावित हुए.

नेपाल के अधिकारियों ने 5 अक्टूबर को मुख्य सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया और अपना ध्यान रिहैबिलिटेशन पर लगा दिया. अगस्त की आपदा के बाद कम से कम 1,455 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 5,285 लोग लापता हैं. बाढ़ ने घरों, सड़कों, पुलों, खेतों और हाइड्रोपावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे प्रभावित समुदायों को लंबे समय तक ठीक होने का सामना करना पड़ रहा है. बूढ़ी गंडकी नदी के किनारे नई चेतावनी ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नई चिंताएं बढ़ा दी हैं. स्थानीय रिपोर्टिंग में कहा गया है कि गोरखा ज़िले के इलाके से बड़ी मात्रा में गंदा पानी नीचे की ओर बह रहा है, इसलिए निवासियों और यात्रियों को सतर्क रहने और नदी के किनारों से बचने की सलाह दी गई है.

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