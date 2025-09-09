Gen-Z के हत्थे चढ़े नेपाल के वित्त मंत्री, सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल

Nepal Gen Z Protest: नेपाल से हिंसक विरोध प्रर्दशन के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल पीटते हुए नजर आ रहा हैं। बता दें कि नेपाल में प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए हैं। जैसे ही वे संसद भवन में घुसे वैसे ही उन्होंने वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को पकड़ लिया और संड़क पर पीटते हुए नजर आए हैं।
वायरल हो रहा है वीडियो
वित्त मंत्री Finance Minister laii Lakhateko को बीच सड़क पर पीटा गया* #NepalGenZProtest pic.twitter.com/oRGY0dK78I
— Aishwarya Kapoor (@aishkapoor) September 9, 2025
छीने सेना के हथियार
वहीं नेपाल में संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों ने सेना के हथियार छीन लिए हैं और उन्हें लहराते नज़र आए हैं। इस बीच, काठमांडू हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शहर में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा
आंदोलन ने सरकार की नींव हिला दी है। सबसे पहले गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने इस्तीफा दे दिया। हालात बिगड़ने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे साफ है कि अब सरकार के लिए जनाक्रोश को दबाना नामुमकिन हो गया है।
विष्णु पौडेल कौन हैं?
विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल के एक बड़े नेता हैं। वे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के उपाध्यक्ष हैं। पौडेल हाल ही में तीसरे दहल मंत्रिमंडल में उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं। इससे पहले भी वे कई बार महत्वपूर्ण मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी संभाल चुके हैं। वे 2021 में उप-प्रधानमंत्री रहे और गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, जल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। वे दो बार (2020-21 और 2015-16) वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। उन्होंने 1994-99, 2008-09 और 2021 में जल मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला है।
20 लोगों की मौत
बता दें Gen Z विरोध में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
