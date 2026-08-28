Nepal Flood: नदी से बाल पकड़ बाहर खींची लाश, फिर उतार लिए झुमके; नेपाल तबाही के बाद बेशर्मी की भी हदें पार

Nepal Flood: चीन और नेपाल की सीमा पर आई भयानक बाढ़ के बाद बचाव कार्य चल रहा था. लेकिन इस दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देख हर कोई हैरान है. दरअसल, हुआ कुछ यूँ कि इसी दौरान नारायणी नदी में बहकर आए एक पीड़ित के शव से सोने की बालियां चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी तब हुई जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोगों को बाढ़ में बही एक महिला के शव से सोने की बालियां निकालते हुए देखा गया. इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बाल खींचकर पानी से निकाला शव
बाद में नेपाल पुलिस ने 41 सेकंड का यह वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मृत महिला के कान से बालियां चुराने के आरोप में इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है. वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि ये लोग लकड़ी के तख्तों और महिला के बालों का इस्तेमाल करके उसके शव को पानी से बाहर खींच रहे हैं और फिर उसके दोनों कानों से बालियां निकालकर अलग रख रहे हैं, जबकि आस-पास कई लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं.
मृतकको कानको मुन्द्रा चोरी गर्ने व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा । pic.twitter.com/pnPlnQPn9j
— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 27, 2026
दोनों आरोपी गिरफ्तार
बाद में चितवन पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि यह घटना उस शव से जुड़ी है जो भारी बाढ़ के कारण नारायणी नदी में बहकर आया था. वीडियो के आधार पर पुलिस ने 25 वर्षीय मदन गुरुंग और 38 वर्षीय उमेश चौधरी की पहचान की. नेपाली मीडिया पोर्टल ‘खबरहब’ ने पुलिस के हवाले से बताया कि गुरुवार को इन दोनों संदिग्धों को भरतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी-1 में पोखरा बस पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने जोर देकर कहा कि मुश्किल समय में पीड़ितों के साथ लूटपाट या किसी भी तरह की अमानवीय हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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