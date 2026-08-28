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Nepal Flood: नदी से बाल पकड़ बाहर खींची लाश, फिर उतार लिए झुमके; नेपाल तबाही के बाद बेशर्मी की भी हदें पार

Nepal Flood: चीन और नेपाल की सीमा पर आई भयानक बाढ़ के बाद बचाव कार्य चल रहा था. लेकिन इस दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देख हर कोई हैरान है.

By: Heena Khan | Published: August 28, 2026 12:29:08 PM IST

Nepal Flood Viral Video
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Nepal Flood: चीन और नेपाल की सीमा पर आई भयानक बाढ़ के बाद बचाव कार्य चल रहा था. लेकिन इस दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देख हर कोई हैरान है. दरअसल, हुआ कुछ यूँ कि इसी दौरान नारायणी नदी में बहकर आए एक पीड़ित के शव से सोने की बालियां चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी तब हुई जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोगों को बाढ़ में बही एक महिला के शव से सोने की बालियां निकालते हुए देखा गया. इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

बाल खींचकर पानी से निकाला शव 

बाद में नेपाल पुलिस ने 41 सेकंड का यह वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मृत महिला के कान से बालियां चुराने के आरोप में इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है. वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि ये लोग लकड़ी के तख्तों और महिला के बालों का इस्तेमाल करके उसके शव को पानी से बाहर खींच रहे हैं और फिर उसके दोनों कानों से बालियां निकालकर अलग रख रहे हैं, जबकि आस-पास कई लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं.

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दोनों आरोपी गिरफ्तार 

बाद में चितवन पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि यह घटना उस शव से जुड़ी है जो भारी बाढ़ के कारण नारायणी नदी में बहकर आया था. वीडियो के आधार पर पुलिस ने 25 वर्षीय मदन गुरुंग और 38 वर्षीय उमेश चौधरी की पहचान की. नेपाली मीडिया पोर्टल ‘खबरहब’ ने पुलिस के हवाले से बताया कि गुरुवार को इन दोनों संदिग्धों को भरतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी-1 में पोखरा बस पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने जोर देकर कहा कि मुश्किल समय में पीड़ितों के साथ लूटपाट या किसी भी तरह की अमानवीय हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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Tags: Nepal Floodviral video
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