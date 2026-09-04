Nepal Flood: नेपाल बाढ़ के 9 दिन बाद चमत्कार! मौत को मात देकर लौटे दो मजदूर, अब हाइड्रोपावर टनल से जिंदा निकले

Nepal Flood: अच्छी-खासी तबाही के बाद नेपाल से एक राहत की खबर सामने आई है. नेपाल के त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की एक टनल से शुक्रवार को दो मज़दूरों को ज़िंदा बचाया गया. त्रिशूली नदी कॉरिडोर में आई भयानक बाढ़ के नौ दिन बाद, इससे उम्मीद जगी है कि अंदर फंसे और लोग अभी भी मिल सकते हैं. ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक, दोनों लोगों की पहचान काठमांडू के अपर त्रिशूली 3A के हाइड्रोपावर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र, 45 साल के कबीर महारजन और सप्तरी ज़िले के फोरमैन, 30 साल के संजय साह के तौर पर हुई है.

काठमांडू अस्पताल में भर्ती मजदूर

सेक्रेटेरिएट ने कहा, ‘उन्हें एयरलिफ्ट करने के बाद काठमांडू के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है.’ साह को शुक्रवार को पहले बचाया गया था, उसके बाद महारजन को, क्योंकि सुरक्षा बलों और बचाव टीमों ने बाढ़ प्रभावित प्रोजेक्ट में ऑपरेशन तेज़ कर दिया था. यह कामयाबी तब मिली जब बचावकर्मियों ने टनल के अंदर से आवाज़ें सुनीं और वहां फंसे हुए लोगों से बातचीत की. इसके बाद नेपाल आर्मी और आर्म्ड पुलिस फोर्स ने मज़दूरों के लिए रास्ता साफ़ करने की कोशिशें तेज़ कर दीं. खबर है कि रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए मज़दूरों को आवाज़ दी और उनसे घबराने की नहीं, क्योंकि मुश्किल हालात में भी ऑपरेशन जारी है.

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लोगों में जागी उम्मीद की किरण

मंत्री के सेक्रेटेरिएट ने कहा कि नेपाल आर्मी और आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोगों के साथ-साथ चीनी एक्सपर्ट्स की एक जॉइंट रेस्क्यू टीम को मौके पर तैनात किया गया है. टीम पांच एक्सकेवेटर, कंप्रेसर और ब्रेकर का इस्तेमाल कर रही है, जबकि फंसे हुए मज़दूरों तक पहुंचने के लिए टनल ड्रिलिंग और होलिंग ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं.