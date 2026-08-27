Nepal Flood: नहीं देखी होगी ऐसी तबाही! परमाणु बम की तरह फूटा सैलाब, नेपाल में बिछीं इतनी लाशें; आंकड़ा जान फट जाएगा कलेजा!

Nepal Flood: नेपाल में आई अचानक आफत ने कोहराम मचा दिया. बुधवार को मध्य नेपाल में अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ से कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीयों समेत 750 से ज़्यादा लोग लापता हैं. इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, पुल बहा दिए और पनबिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया. बाढ़ तिब्बत से शुरू हुई और भोटे कोशी नदी से होते हुए नेपाल की त्रिशूली नदी में जा मिली. तिब्बत सीमा के पास के रसुवा और धाडिंग ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए; बाढ़ का पानी बाद में नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुं और नवलपरासी ईस्ट तक फैल गया.

आखिर कैसे आई बाढ़ ?

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह 8:37 बजे तिब्बत क्षेत्र में भूकंप आया और उसके तीन मिनट बाद अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली. अधिकारियों का कहना है कि नेपाल-तिब्बत सीमा पर चट्टान खिसकने और लेंडे नदी का जलस्तर बढ़ने से यह बाढ़ आई हो सकती है. नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि बाढ़ रसुवा के सीमावर्ती कस्बे तिमुरे में भोटे कोशी नदी के ज़रिए त्रिशूली नदी में दाखिल हुई. हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि यह बाढ़ रसुवा में बारिश के कारण नहीं आई थी. प्रभावित इलाकों के वीडियो में कीचड़युक्त पानी, चट्टानों और मलबे की तेज़ धाराएं इमारतों, गाड़ियों और पुलों को बहा ले जाती हुई दिखाई दीं. लगभग 100 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 30 का काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

बह गए 19 पुल

खनाल ने संसद को बताया कि कम से कम 80 सुरक्षाकर्मी, जिनमें 44 नेपाली सेना के जवान शामिल हैं, भी लापता हैं. बाढ़ ने रसुवा और नुवाकोट में कुल 354 मेगावाट क्षमता वाली आठ चालू पनबिजली परियोजनाओं और निर्माणाधीन पांच परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया. गाड़ियों के चलने लायक 19 पुल बह गए, जबकि नुवाकोट में बेत्रावती को रसुवागढ़ी सीमा क्रॉसिंग से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर लंबी सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई. बचाव कार्यों के लिए नेपाली सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है. सेना ने 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए और रसुवा के कई इलाकों से लोगों को बचाया.

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लापता सैकड़ों भारतीय

अधिकारियों ने बताया कि लापता लोगों में कम से कम 133 भारतीय और 37 अनिवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं. लापता भारतीयों में से कम से कम 50 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री थे. राज्य के अधिकारियों के अनुसार, लापता 37 पर्यटक तमिलनाडु के तंजावुर से थे. ईशा फाउंडेशन ने बताया कि नेपाल में एक इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद उनके 77 सदस्य लापता हैं, जबकि 495 सदस्य सुरक्षित लौट आए हैं. काठमांडू में भारतीय दूतावास ने मदद चाहने वाले भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 जारी किए हैं. तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल सहित कई भारतीय राज्यों ने भी हेल्पलाइन शुरू की हैं.

A massive flash flood hit the 🇳🇵Nepal-Tibet border, damaging roads and bridges. 🚨 – Tragically, 8 people died, while 384 travelers including 105 Indian tourists—are missing. Intense rescue operations are underway. pic.twitter.com/HTMKbdpKYi — Info Room (@InfoR00M) August 26, 2026





