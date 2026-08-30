Nepal Flood: कौन हैं राजेंद्र दवाड़ी? जिन्होंने अपनी सूझबूझ से बचा ली नेपाल बाढ़ से 1,643 बच्चों की जान

Rajendra Dawadi Saved Nepal Students: नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ की सिहरन अब भी लोगों के जेहन में है, जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां उजाड़ दी और कितने ही आशियाने तबाह कर दिये. लेकिन, इन सब के बीच एक प्रिसिंपल की तत्परता से 1,643 बच्चों की जान उस आफत से बचा ली गई.

राजेंद्र दवाड़ी स्कूल में थे जब उन्हें चेतावनी मिली कि इलाके की ओर एक बड़ी बाढ़ आ रही है. उन्होंने तुरंत स्कूल खाली कराने का आदेश दिया और नेपाल के नुवाकोट जिले में आई जानलेवा बाढ़ से 1,643 बच्चों को बचाने में मदद की.

कौन हैं राजेंद्र दवाड़ी?

47 साल के राजेंद्र दवाड़ी त्रिशूली घाटी में त्रिभुवन त्रिशूली सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल और इंग्लिश टीचर हैं. वह तीन मंजिला स्कूल चलाते हैं. बुधवार सुबह करीब 9:20 बजे, एक दोस्त ने उन्हें फोन करके चेतावनी दी कि पास का एक गांव नदी में बह गया है. उन्होंने दवाड़ी से भागने को कहा. दावाड़ी को शुरू में लगा कि स्कूल सुरक्षित है. तीन मंज़िला कंक्रीट की इमारत नदी से करीब 60 मीटर ऊपर थी. लेकिन जल्द ही, एक पेरेंट स्कूल पहुंचा और कहा कि पानी तेज़ी से बढ़ रहा है.

कैसे सूझबूझ से राजेंद्र ने बचाई बच्चों की जान

राजेंद्र दवाड़ी ने तुरंत स्कूल की घंटी बजाई और टीचरों से बच्चों को उनकी क्लास से बाहर निकालने को कहा. उन्होंने स्कूल बस ड्राइवरों को भी फोन करके वापस जाने को कहा. तब तक, एक बस, जिससे वह संपर्क नहीं कर पाए थे, पहले ही पुल पार कर चुकी थी.

बच्चे ऊंची जगह की ओर बढ़ने लगे. एक लड़की को पैनिक अटैक आया और वह मोटरबाइक पर ऊपर की ओर चली गई. दूसरे बच्चे पैदल भागे, जबकि दवाडी उनके पीछे-पीछे भागा. बच्चों ने आखिरकार एक बोधि पेड़ के नीचे शरण ली.

बाढ़ में दो स्टाफ मेंबर मारे गए

इसके तुरंत बाद, बाढ़ का पानी पूरे इलाके में फैल गया. कीचड़, पत्थर, बर्फ और मलबे ने इमारतों, पुलों और स्कूल समेत दूसरे स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया. लेकिन सभी 1,643 बच्चे बच गए. स्कूल का ज़्यादातर स्टाफ भी बच गया. हालांकि, दो स्टाफ मेंबर मारे गए. सोशल हिस्ट्री के टीचर 32 साल के सैंटोस परियार, नाश्ता बनाने के लिए नदी के पास अपने किराए के कमरे में लौटने के बाद बह गए. स्कूल के चौकीदार सुल्तान लामा भी स्कूल के दरवाज़े बंद करने के लिए वापस जाने के बाद मारे गए.

कैसे आई थी बाढ़?

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास लांगटांग लिरुंग चोटी से भारी मात्रा में बर्फ और पत्थर टूटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई. यह ढेर लहेंडे खोला नदी के ऊपरी हिस्से में लगभग 1,200 मीटर नीचे गिर गया. बाढ़ ने नेपाल और तिब्बत में सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हज़ारों लोग लापता हो गए. नेपाल में अब तक 768 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2,500 से ज़्यादा लोग लापता हैं. चीन ने कहा कि तिब्बत में 16 लोगों की मौत हो गई है और 546 लोग लापता हैं.

बाढ़ ने कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर भी असर डाला है. माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा मज़दूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं. रेस्क्यू टीमें उन तक पहुंचने के लिए काम कर रही हैं. नेपाली आर्मी ने त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की एक टनल में पाइप के ज़रिए हवा भेजी है. भारत ने भी नेपाल की मदद के लिए 11 लोगों की रेस्क्यू टीम भेजी है. चीन ने नौ लोगों की टनल रेस्क्यू टीम भेजी है.

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