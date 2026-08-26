Nepal Flash Flood: फिल्म नहीं हकीकत है ये डरावने मंजर… नेपाल फ्लैश फ्लड की 5 खौफनाक वीडियो देख कांप उठेंगे

Nepal Flash Flood Viral Video: 30 सेकंड… सिर्फ 30 सेकंड में एक मजबूत पुल मलबे में बदल गया. कुछ ही पलों में सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई और देखते ही देखते घर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे. नेपाल में 26 अगस्त 2026 की सुबह आई फ्लैश फ्लड के सामने इंसानी ताकत पूरी तरह बेबस नजर आई.
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो इस तबाही के ऐसे खौफनाक मंजर दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर किसी हॉरर फिल्म का सीन याद आ जाए. इस घटना में कम से कम 8 लोगों की जान जा चुकी है. ऐसे में चलिए इन भयावह तस्वीरों की वो 5 वीडियो देखें जिसे देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
पहली वीडियो नुवाकोट ज़िले की
पहला वीडियो ANI द्वारा मिला है जो, नेपाल के बाढ़ से प्रभावित नुवाकोट ज़िले की भयावह वीडियो दिखा रही है. उफनती भोटेकोशी नदी नुवाकोट से होकर गुज़री, जिससे घर बह गए, परिवार बिछड़ गए, और कई लोग अभी भी लापता हैं.
#WATCH | Nepal: Visuals from the flood-affected Nuwakot district in Nepal.
The swollen Bhotekoshi River tore through Nuwakot, leading to homes being swept away, families being separated, and many people still missing. pic.twitter.com/oQ2MJpnxsP
— ANI (@ANI) August 26, 2026
दूसरी वीडियो रसुवा जिले की
दूसरी वीडियो नेपाल के रसुवा में आई बाढ़ के हैं. तबाही का लेवल अजीब लग रहा है, लगभग किसी डिज़ास्टर मूवी के सीन जैसा. पूरे हिमालयन बेल्ट को ऐसी अचानक आने वाली बाढ़ के लिए बेहतर अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है.
These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026
तीसरी वीडियो नेपाल पुलिस द्वारा शेयर की गई
नेपाल पुलिस ने X पर पोस्ट किया कि तिब्बत की तरफ से रसुवा में भोटे कोशी नदी में बड़ी बाढ़ आने की वजह से, त्रिशूली नदी बेसिन के पास के जिलों, जिनमें नुवाकोट, धाडिंग, चितवन, गोरखा और आस-पास के इलाके शामिल हैं, से अगली सूचना तक बहुत ज़्यादा सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है.
भोटेकोसी नदी रसुवामा तिब्बत तर्फबाट ठुलो बाढी प्रवेश गरेकोले अर्को सूचना नआउँदासम्म त्रीशुली नदीको तटिय क्षेत्रका जिल्लाहरु नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा लगायतका स्थानहरूमा उच्च सतर्कता सहित सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध छ। pic.twitter.com/Zun6icZZCM
— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 26, 2026
चौथी वीडियो
यह नेपाल की वीडियो है, जब उसके खास इलाकों और एक बड़ी नदी में भयानक बाढ़ आई. डरावने विज़ुअल्स में बाढ़ से हुई तबाही का बड़ा लेवल दिख रहा है.
🇳🇵 This is Nepal after a devastating flash flood hit key areas and one of its major rivers. 🌊
The terrifying visuals show the sheer scale of destruction caused by the floods.#NepalFlood #FlashFlood #Nepal #FloodAlert pic.twitter.com/2xDA2mOLsU
— Payall Singhh (@PayallSingh13) August 26, 2026
पांचवी वीडियो
भर्खरै…
रसुवामा भिषण बाढी ।
घरसँगै सयाैँ गाडी बगे ।
मानविय क्षतिकाे विवरण आउन बाँकी । pic.twitter.com/4aSeJ4hDIL
— Bijay 🇳🇵 (@bijaydamase) August 26, 2026
फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है और प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है. लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए ये पांच वीडियो इस प्राकृतिक आपदा की भयावहता को बयां करने के लिए काफी हैं.
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