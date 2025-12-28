Home > विदेश > Nepal Election: कौन हैं बालेन शाह? जो बने नेपाल के PM पद के उम्मीदवार, इस नेता से समझौते के बाद हुआ एलान

Nepal Election: कौन हैं बालेन शाह? जो बने नेपाल के PM पद के उम्मीदवार, इस नेता से समझौते के बाद हुआ एलान

Nepal Election 2026: नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होने जा रहा है. इस चुनाव को पीएम पद के उम्मीदवार बालेन शाह ने दिलचस्प बना दिया है. फिलहाल बालेन शाह काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर हैं.

By: Hasnain Alam | Published: December 28, 2025 7:23:17 PM IST

Nepal PM Candidate Balen Shah
Nepal PM Candidate Balen Shah


Nepal Election 2026 News: नेपाल में कुछ महीने पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ. अब अगले साल होने वाले आम चुनाव की हलतल तेज हो गई है. इस कड़ी में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया.

आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने और बालेन शाह नेपाल की राजनीति में एक चर्चित चेहरा हैं. रविवार सुबह दोनों पक्षों में हुई लंबी चर्चा के बाद पीएम पद के लिए बालेन शाह को उम्मीदवार बनाने के फैसले पर मुहर लगाई गई.

दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी कि एक राजनीतिक दल के तौर पर आरएसपी के तहत दोनों नेताओं के बीच जिम्मेदारियों और ताकत का बंटवारा होगा. दोनों नेताओं के बीच सात बिंदुओं पर समझौता हुआ है.

रबी लामिछाने क्या काम करेंगे?

समझौते के मुताबिक रबी लामिछाने आरएसपी के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, जबकि बालेन शाह संसदीय पार्टी के नेता और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव के बाद पार्टी के पीएम उम्मीदवार बनेंगे.

बता दें कि नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होने जा रहा है. यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि नेपाल में सालों से किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है.

कौन हैं बालेन शाह?

बालेन शाह का जन्म काठमांडू के गैर गाउन में सन 1990 में हुआ था. बालेन के पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और इनकी मां का नाम ध्रुवदेवी शाह है. वहीं बालेन की पत्नी सबीना काफ्ले पब्लिक हेल्थ वर्कर, इनके भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीजा बैंकर और बहन पेंटर हैं.

उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई काठमांडू के व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है और मास्टर्स की डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर्नाटक के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली है.

इस तरह बालेन शाह पेशे से आर्किटेक्ट के साथ-साथ रैपर भी रह चुके हैं. बालेन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी छात्र राजनीति को लेकर सक्रिय रहे थे. लेकिन चुनावी राजनीति का आगाज उन्होंने साल 2022 में नेपाल के स्थानीय चुनाव से किया था, जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काठमांडू के मेयर बने थे.

उनके बारे में कहा जाता है कि वह मीडिया में बहुत कम आते हैं और अक्सर शहर में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए आवाज उठाते हैं. युवाओं के बीच उन्हें काफी पसंद किया जाता है.

बालेन शाह को सितंबर की शुरुआत में जेन-जी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार बनाने में किंगमेकर के तौर पर भी देखा गया था.

सोशल मीडिया पर बालेन शाह से की गई थी ये अपील

नेपाल में जब जेन-जी का आंदोलन हुआ था, तो उस दौरान सोशल मीडिया पर लोग बालेन शाह से अपील कर रहे थे कि वह मेयर के पद से इस्तीफा देकर नेतृत्व करें. बालेन शाह नेपाल में जेन-जी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वह सड़क पर नहीं उतरे थे.

