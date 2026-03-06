Nepal Election 2026 Results Live Updates: नेपाल की 165 सीटों  पर मतगणना जारी; पूर्व पीएम पिछड़े; बालेन शाह ने चौंकाया

Nepal Election 2026 Results Live Updates: बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में आम चुनाव 2026 के लिए मतगणना जारी है. 165 सीटों पर मतगणना के बाद नतीजे जल्द से जल्द घोषित करने की तैयारी चल रही है हालांकि, सभी सीटों के नतीजे आने में 2-3 दिन का समय लग सकता है. मतगणना के साथ ही नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं. नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने एक सीट जीती है, जबकि 36 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि नेपाली कांग्रेस पांच, CPN (UML) तीन और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है. शुरुआती नतीजों के मुताबिक, 46 सीटों पर मतगणना चल रही है. कहा जा रहा है कि ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मतपेटियों को इकट्ठा करके मतगणना केंद्रों तक लाने में कम से कम एक दिन लग जाता है. ऐसे में बाकी के चुनाव नतीजे बाद में घोषित किए जाएंगे.

यहां पर बता दें कि गुरुवार (05 मार्च, 2026) को नेपाल में हुए चुनाव में योग्य मतदाताओं में से लगभग 60 प्रतिशत ने अपने वोट डाले थे. इस चुनाव में 65 पार्टियों के 3,400 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं. नेपाल चुनाव में किस सीट पर कौन आगे चल रहा है और किसकी पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है. हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के इस चुनाव में लगभग 60 प्रतिशत मतदान हुआ है. यह देश में पिछले साल केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार को गिराने वाले हिंसक Gen Z विरोध प्रदर्शनों के बाद पहला चुनाव है.