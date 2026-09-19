Home > विदेश > Nepal Dog Shocking Video: पुल की रेलिंग पर तड़फड़ाता रहा बेजुबान, बेरहम मालकिन ने पंजा छुड़ाया और बहती नदी में दे दिया धक्का!

Nepal Dog Shocking Video: पुल की रेलिंग पर तड़फड़ाता रहा बेजुबान, बेरहम मालकिन ने पंजा छुड़ाया और बहती नदी में दे दिया धक्का!

Woman Throws Dog Into River Video: पुल की रेलिंग पर जान बचाने के लिए तड़फड़ाते बेजुबान कुत्ते के पंजे छुड़ाकर उसे तेज धार नदी में धक्का देने का खौफनाक वीडियो वायरल हो गया है. इस अमानवीय घटना ने हर किसी का दिल दहला दिया है.

By: Kajal Jain | Published: September 19, 2026 1:17:57 PM IST

Nepal Dog Shocking Video: पुल की रेलिंग पर तड़फड़ाता रहा बेजुबान, बेरहम मालकिन ने पंजा छुड़ाया और बहती नदी में दे दिया धक्का!
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Woman Throws Dog Into River Video: एक बेजुबान जानवर, जो बोल नहीं सकता और अपनी तकलीफ किसी को समझा नहीं सकता, उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. इस वीडियो में एक महिला लाचार कुत्ते को बेरहमी से नदी में फेंकती हुई नजर आ रही है. कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए पुल की लोहे की रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है, तड़फड़ाता है और खुद को बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वह जालिम महिला एक पल के लिए भी नहीं पसीजती. वह बेदर्द महिला कुत्ते के पंजों को जबरन छुड़ाती है और उसे उफनती हुई तेज धार नदी में नीचे गिरा देती है. यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं और दिल दहल गया. आखिर एक मालकिन इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि वह अपने ही घर के पालतू या आसपास रहने वाले मूक जानवर के साथ ऐसा सलूक करे?  

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खौफनाक वीडियो 

यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब इंटरनेट पर एक वीडियो आग की तरह फैल गया. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला एक कुत्ते को जबरन नदी के ऊपर बने ऊंचे पुल की रेलिंग के पास लाती है और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करती है. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया और पशु प्रेमियों व आम जनता में भारी आक्रोश फैल गया. लोग इस अमानवीय हरकत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई. जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस महिला को उसके घर से हिरासत में ले लिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वीडियो की सत्यता व अन्य पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है.

नेपाल के बझांग जिले का मामला, पहचानी गई आरोपी महिला

अब इस घटना की पूरी जानकारी और जगह का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि यह सनसनीखेज मामला नेपाल के बझांग जिले का है. आरोपी महिला की पहचान 42 वर्षीय बिमला देवी रोकाया के रूप में हुई है, जो बझांग जिले के जयापृथ्वी नगरपालिका-3, पादेस की रहने वाली है.

पुलिस के अनुसार, यह खौफनाक घटना जयापृथ्वी नगरपालिका-10 के चैनपुर स्थित पंकोट ब्रिज पर हुई थी. यहीं से बिमला देवी ने कुत्ते को उठाकर नीचे बह रही तेज धार वाली सेती नदी में फेंका था. बझांग जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारियों ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

क्यों उठाया गया यह खौफनाक कदम? सामने आई हैरान करने वाली वजह

जब पुलिस ने आरोपी महिला बिमला देवी रोकाया से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने इस खौफनाक वारदात के पीछे की अपनी वजह बताई. शुरुआती पुलिस जांच और महिला के बयानों से पता चला कि वह कुत्ता पिछले करीब दो हफ्तों से गंभीर रूप से बीमार था. कुत्ते के शरीर का पिछला हिस्सा बुरी तरह सड़ चुका था (festering) और उसमें से भयानक बदबू आ रही थी.

महिला ने पुलिस को बताया कि बीमारी और दर्द के कारण वह कुत्ता पिछले कुछ दिनों से आक्रामक हो गया था और उसके घर के पास से गुजरने वाले रास्तों पर आने-जाने वाले लोगों को काटने लगा था. इसी बात से परेशान होकर और गुस्से में आकर महिला ने उस बेजुबान बीमार जानवर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का यह खौफनाक रास्ता चुना. चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन एक बेसहारा और बीमार जानवर के साथ इस तरह की क्रूरता ने समाज की मानसिकता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें:- 4 KM दूर ठिकाने लगाई लाश, थाने में रोई- ‘पति लापता है’… प्रेमी को फंसाया, तब भी उल्टी पड़ गई चाल!

Tags: Animal Cruelty
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