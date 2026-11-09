Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम

Nepal Crime News: नेपाल के मोरंग जिले में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. आरोप है कि दोनों ने लोहे की छड़ से पति के सिर पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने महिला और उसके भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है.

नेपाल पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान बुद्ध राम सोरेन (40) के रूप में हुई है. इस मामले में उसकी पत्नी कमला बासके (35) और बिहार निवासी सुनील मिश्रा (27) को आरोपी बनाया गया है.

पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, वारदात रविवार को हुई थी. आरोप है कि कमला और सुनील ने मिलकर बुद्ध राम सोरेन के सिर पर लोहे की छड़ से हमला किया. हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

खेत से पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान सोमवार सुबह जहादा ग्रामीण नगरपालिका के पास एक खेत से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और हत्या के पीछे की वजहों से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.