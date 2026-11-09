Home > विदेश > Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम

Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम

Nepal Crime News: आरोप है कि कमला और सुनील ने मिलकर बुद्ध राम सोरेन के सिर पर लोहे की छड़ से हमला किया. हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Hasnain Alam | Published: November 10, 2026 8:01:01 AM IST

नेपाल में अवैध संबंध में हत्या
नेपाल में अवैध संबंध में हत्या


Nepal Crime News: नेपाल के मोरंग जिले में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. आरोप है कि दोनों ने लोहे की छड़ से पति के सिर पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने महिला और उसके भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है.

नेपाल पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान बुद्ध राम सोरेन (40) के रूप में हुई है. इस मामले में उसकी पत्नी कमला बासके (35) और बिहार निवासी सुनील मिश्रा (27) को आरोपी बनाया गया है.

You Might Be Interested In

पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, वारदात रविवार को हुई थी. आरोप है कि कमला और सुनील ने मिलकर बुद्ध राम सोरेन के सिर पर लोहे की छड़ से हमला किया. हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

खेत से पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान सोमवार सुबह जहादा ग्रामीण नगरपालिका के पास एक खेत से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और हत्या के पीछे की वजहों से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

Tags: crime newsNepal News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम
Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम
Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम
Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम
Nepal Crime: नेपाली महिला ने बनाया बिहार के युवक से अवैध संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ किया खौफनाक काम