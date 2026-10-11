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Nepal Flood: नेपाल में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर चंद मिनटों में 8 मीटर पार! पुल बहा, अब इन इलाकों पर मंडरा रहा खतरा

Nepal Flash Flood: नेपाल (Nepal) में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़ से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. नदी का पानी तेज़ी से बढ़ने की वजह से अधिकारियों ने लोगों को जगह खाली करने की सलाह दी है.

By: Shristi S | Published: October 11, 2026 6:01:38 PM IST

नेपाल में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर चंद मिनटों में 8 मीटर पार!
नेपाल में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर चंद मिनटों में 8 मीटर पार!


Nepal Budhi Gandaki River Flood: नेपाल (Nepal) में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़ से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. नदी का पानी तेज़ी से बढ़ने की वजह से अधिकारियों ने लोगों को जगह खाली करने की सलाह दी है. नेपाल की नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

अधिकारियों ने क्या बताया?

अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी एक पुल और एक नदी मॉनिटरिंग स्टेशन को बहा ले गया, जिससे पानी के लेवल की जानकारी खत्म हो गई. यह बाढ़ नेपाल के गोरखा ज़िले में चुमनुबारी रूरल म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 6 के तुमजे इलाके में आई. नदी की एक सहायक नदी की वजह से पानी का बहाव अचानक बढ़ गया. अधिकारियों को सुबह करीब 6 बजे अलर्ट किया गया.

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लैंडस्लाइड से नदी का रास्ता बंद होने का डर

नेपाल वॉटर एंड एनर्जी कमीशन सेक्रेटेरिएट के फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इलाके में बहुत कम और कभी-कभार बारिश हुई है. इसलिए, बारिश को अचानक आई बाढ़ का कारण नहीं माना जा रहा है. शुरुआती जांच और सैटेलाइट इमेज के आधार पर, शक है कि लैंडस्लाइड की वजह से नदी का रास्ता रुक गया, जिससे एक टेम्पररी डैम बन गया जिसमें पानी जमा हो गया. बाद में यह रुकावट टूट गई और पानी तेज़ी से नीचे की ओर बहने लगा. हालांकि, बाढ़ की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

पानी का लेवल खतरे के निशान से 5 मीटर ज्यादा बढ़ा

अधिकारियों ने बताया कि सुबह 6:30 बजे अरुघाट में बूढ़ी गंडक नदी का पानी का लेवल 2.28 मीटर से बढ़कर 3.66 मीटर हो गया. यहां वॉर्निंग लेवल 4.50 मीटर है. सुबह 7:50 बजे, पानी का लेवल 5.01 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 5 मीटर से ज़्यादा है.

नदी का पानी का लेवल थोड़ी देर के लिए कम हुआ लेकिन फिर तेज़ी से बढ़ने लगा. सुबह 8:30 बजे, पानी का लेवल 6.22 मीटर और 8:40 बजे, यह 8.43 मीटर तक पहुंच गया. इसके तुरंत बाद, बाढ़ का पानी एक मॉनिटरिंग स्टेशन और एक पुल को बहा ले गया. इसलिए, पानी के लेवल का कोई और रिकॉर्ड मौजूद नहीं था.

प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट

लोगों को अलर्ट करने के लिए करीब 200,000 SMS मैसेज भेजे गए. बाढ़ के खतरे को देखते हुए, अधिकारियों ने सुबह-सुबह चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया. नदी किनारे रहने वाले लोगों को SMS मैसेज भेजे गए. प्रशासन ने बेनीघाट तक के इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी. अधिकारियों के मुताबिक, दो फेज में करीब 200,000 SMS मैसेज भेजे गए.

नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि बूढ़ी गंडक और त्रिशूली नदियों के किनारे के इलाकों में खतरा बना हुआ है. बेनीघाट तक के लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी गई. मुगलिंग तक रहने वालों को भी बहुत सतर्क रहने की सलाह दी गई.

इन चीजों की दी सलाह

लोगों को नदी के किनारों से बचने और बाढ़ की आशंका वाले पुलों और सड़कों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई. उनसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया. नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी में मीटिंग्स में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है. संबंधित डिपार्टमेंट्स को स्थिति के आधार पर ज़रूरी एक्शन लेने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

Tags: NepalNepal flash flood
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