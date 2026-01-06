Home > विदेश > देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद मस्जिद पर हमला, सड़कों पर संग्राम! नेपाल में फिर क्यों भड़का दंगा; जानिए पूरा मामला?

देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद मस्जिद पर हमला, सड़कों पर संग्राम! नेपाल में फिर क्यों भड़का दंगा; जानिए पूरा मामला?

नेपाल के बीरगंज में एक टिकटॉक वीडियो ने मचाया कोहराम! मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद भड़की हिंसा और पुलिस की कार्रवाई. जानें आखिर क्या था उस विवादित वीडियो में...

By: Shivani Singh | Published: January 6, 2026 2:54:12 PM IST

देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद मस्जिद पर हमला, सड़कों पर संग्राम! नेपाल में फिर क्यों भड़का दंगा; जानिए पूरा मामला?


रविवार को दक्षिणी नेपाल के मधेश प्रांत से आई खबरों ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया. बीरगंज और जनकपुर में धार्मिक तनाव बढ़ गया जिससे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रशासन को बीरगंज में सभी तरह की सभाओं और प्रदर्शनों पर रोक लगानी पड़ी. परसा जिले के जिला प्रशासन कार्यालय (DAO) ने बीरगंज मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इस आदेश के तहत सभी प्रकार की सभाएं, बैठकें, जुलूस और प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. यह आदेश सोमवार को दोपहर 1 बजे से लागू हुआ और अगले आदेश तक लागू रहेगा.

You Might Be Interested In

किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया?

DAO के अनुसार, यह फैसला जिला सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया गया. प्रशासन ने यह आदेश स्थानीय प्रशासन अधिनियम 2028 की धारा 6(3A) के तहत जारी किया. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

टिकटॉक वीडियो से विवाद कैसे शुरू हुआ?

अधिकारियों के अनुसार, पूरा तनाव धनुषा जिले की कमला नगर पालिका में शुरू हुआ. टिकटॉक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया. वीडियो में कुछ ऐसी टिप्पणियां थीं जिन्हें लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना. रिपोर्ट्स के अनुसार, हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के दो युवकों ने धनुषा के जनकपुर से यह वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किया था. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वीडियो से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इसके बाद दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

You Might Be Interested In

एक मस्जिद में तोड़फोड़ से स्थिति और बिगड़ गई

कमला नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की खबर सामने आने के बाद तनाव और बढ़ गया. इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. मस्जिद की घटना के विरोध में लोग बीरगंज और जनकपुर में सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर टायर जलाए नारे लगाए और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया. बीरगंज के छपकैया ईदगाह चौक पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संक्षिप्त झड़प हुई. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को पांच राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े. झड़प में कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए.

मधेस में सुरक्षा बढ़ाई गई

इन घटनाओं के बाद नेपाल के मधेस प्रांत के सभी आठ जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जिन इलाकों में तनाव फैलने का खतरा है वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. परसा के मुख्य जिला अधिकारी भोला दहल ने ANI को बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे और दो-तीन जगहों पर टायर जलाए गए थे. हमने समुदाय के नेताओं और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. अब स्थिति नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है.

सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी

जिला प्रशासन कार्यालय (DAO) ने कहा कि फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जा रही है. जो लोग समाज में नफरत फैलाने धार्मिक तनाव भड़काने या झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की है.

You Might Be Interested In
Tags: birganjhome-hero-pos-3Nepal News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

8 मॉर्निंग ड्रिंक्स जो गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं

January 6, 2026

विवादों से फैंस के दिलों तक, कैसे स्पॉटलाइट में आईं...

January 6, 2026

सावधान! ये 10 खाने की आदतें आपके पाचन तंत्र को...

January 6, 2026

मनप्रीत कालरा के 10 मंत्र, सही डाइट से बालों का...

January 6, 2026

A.R रेहमान के टॉप 6 गानें, बार-बार सुनने का करेगा...

January 6, 2026

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026
देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद मस्जिद पर हमला, सड़कों पर संग्राम! नेपाल में फिर क्यों भड़का दंगा; जानिए पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद मस्जिद पर हमला, सड़कों पर संग्राम! नेपाल में फिर क्यों भड़का दंगा; जानिए पूरा मामला?
देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद मस्जिद पर हमला, सड़कों पर संग्राम! नेपाल में फिर क्यों भड़का दंगा; जानिए पूरा मामला?
देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद मस्जिद पर हमला, सड़कों पर संग्राम! नेपाल में फिर क्यों भड़का दंगा; जानिए पूरा मामला?
देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद मस्जिद पर हमला, सड़कों पर संग्राम! नेपाल में फिर क्यों भड़का दंगा; जानिए पूरा मामला?