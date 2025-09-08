Home > टेक - ऑटो > नेपाल के अलावा किन-किन देशों में बैन है इंस्टाग्राम? जानिए

नेपाल के अलावा किन-किन देशों में बैन है इंस्टाग्राम? जानिए

Social Media Apps: चीन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साल 2009 से ही रोक लगा हुआ है। इसका मुख्य कारण हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों की वीडियो और तस्वीरों को साझा होने से रोकना था।

Nepal Bans Instagram: नेपाल सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। देश ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इन ऐप्स को पंजीकरण के लिए सात दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद, पंजीकरण न कराने के कारण फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए जानते हैं कि नेपाल से पहले किन देशों में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा क्यों किया गया।

नेपाल से पहले इन देशों में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध है

पहला उदाहरण चीन का है। चीन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साल 2009 से ही रोक लगा हुआ है। इसका मुख्य कारण हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों की वीडियो और तस्वीरों को साझा होने से रोकना था। गवर्मेंट चाहती थी कि विरोध सोशल मीडिया के जरिये न फैले। इस वजह से चीनी यूजर्स को इंस्टाग्राम की बजाय वीचैट और वीबो जैसे स्थानीय प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

इसके बाद उत्तर कोरिया का नाम आता है। यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है। इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया आम जनता के लिए प्रतिबंधित हैं। ईरान में भी 2022 में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने यह कदम तब उठाया जब विरोध प्रदर्शन बढ़ गए और वह सरकार विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहती थी। ईरानी के लोग अब स्थानीय प्लेटफ़ॉर्म या VPN का यूज करके इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। 

रूस में भी लग चुका है इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध

रूस ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी वजह यह थी कि इंस्टाग्राम पर रूस के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री साझा की जा रही थी। अगस्त 2024 में तुर्की में भी अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। वहाँ की सरकार ने कहा कि इंस्टाग्राम देश के नियमों का पालन नहीं करता। कई मामलों में, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर नियंत्रण की यह रणनीति स्थानीय कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनाई जाती है।

