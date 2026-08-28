पानी का लेवल बढ़ने वाला… नेपाल में फिर मची दहशत! त्रिशूली से लोगों का रेस्क्यू; सिचुआन भूकंप के बाद हाई अलर्ट

Nepal Flash Flood 2026: नेपाल में बुधवार 26 अगस्त 2026 को आई भोटेकोशी बाढ़ के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं. बाढ़ की तबाही के बीच अब एक और खतरे ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. चीन के सिचुआन प्रांत में आए 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में नदियों के जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार त्रिशूली इलाके में पानी बढ़ने की आशंका के चलते बचाव और राहत अभियान में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं. नेपाल पुलिस ने अब तक 475 शव बरामद किए हैं, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

667 लोग अब भी लापता

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि भोटेकोशी बाढ़ के बाद बचाव अभियान के दौरान अब तक 475 शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं नेपाल टूरिज्म बोर्ड का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 667 पर्यटक और यात्रा अभी भी लापता हैं. इनमें 127 नेपाल के नागरिक बताए गए हैं.

नेपाल पुलिस के मुताबिक, हादसे में 1,545 लोग घायल हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू कर इलाज के लिए पहुंचाया गया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन कई स्थानों पर खराब मौसम और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां चुनौती बनी हुई हैं.

पानी का लेवल बढ़ने वाला है- ऑफिसर पी चौधरी

नेपाल पुलिस ऑफिसर पी चौधरी ने कहा पानी का लेवल बढ़ने वाला है, इसलिए सभी को रोका जा रहा है. जो गाड़ियां ऑपरेशन में लगी थीं, वे सभी वापस आ रही हैं. वे सभी वापस आ रही हैं. सभी को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है. सारा काम रुक गया है. अभी और भी बुरी बाढ़ आने वाली है; इसलिए सभी को अलर्ट पर रखा गया है.

चीन के सिचुआन में 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप

आज 28 अगस्त 2026 की सुबह, चीन के सिचुआन में 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके बाद नेपाल में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया. नेपाल पुलिस ने बताया कि ऊपर से पानी के तेज बहाव से नदी का वॉटर लेवल बढ़ने का खतरा है, इसलिए नेपाल के त्रिशूली इलाके के लोगों को फिर से निकाला गया.

CGTN की रिपोर्ट के मुताबिक, चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर के मुताबिक, भूकंप ने दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के लोंगचांग शहर को हिला दिया. अलर्ट जारी करते हुए, नेपाल पुलिस ने कहा कि तिब्बत की तरफ एक डैम फिर से टूट गया है. नेपाल पुलिस ने X पर पोस्ट किया जानकारी मिली है कि तिब्बत की तरफ पानी का डैम फिर से टूट गया है. इसलिए, बचाव और राहत काम में शामिल सभी सुरक्षाकर्मियों, बचावकर्मियों और आम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे तुरंत अलर्ट रहें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं या दूसरों को बताएं.

नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग

शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सिंघा दरबार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऑफिस में कैबिनेट मीटिंग बुलाई. बाढ़ के बाद रसुवा में एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की टनल के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए नेपाली सेना ने सुबह से ही बचाव अभियान तेज कर दिया है. मुश्किल इलाके और खतरनाक हालात के बावजूद, सेना की बचाव टीम ने अब तक टनल से दो मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया है, नेपाल सेना द्वारा शेयर किए गए विजुअल्स में दिखाया गया है.

इस बीच, बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाए गए तमिलनाडु के 21 निवासी काठमांडू पहुंच गए हैं, और नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भारत लौटने से पहले उनका हालचाल पूछा, विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया.