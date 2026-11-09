कोई रोशनी में विलीन हुआ तो कोई पहुंचा अजीबोगरीब जगह, ये रहे ‘मौत के करीब’ के 50 अनुभव

Near Death Experience: ‘मैंने मौत के करीब के अनुभवों (I’ve studied near-death experiences) का अध्ययन किया है. मरने से ठीक पहले लोग क्या देखते हैं? अपनी पूरी ज़िंदगी की एक ‘फ़िल्म’ और एक रहस्यमयी सत्ता का एहसास होता है. सबसे अंत में वो उस रोशनी में पूरी तरह विलीन हो जाते हैं. वह सत्ता इतनी चमकदार थी, जितनी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी.’

अपने ऐसे ही एक अनुभव को याद करते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि उसने एक विशाल सत्ता को देखा और उसके साथ पूरी तरह एक हो जाने का एहसास हुआ. एक ऐसा जुड़ाव जो मानो उनके आस-पास की हर चीज़ तक फैला हुआ था. यह उन 50 अनुभवों में से एक था, जिनका अध्ययन उन शोधकर्ताओं ने किया जो यह पता लगा रहे थे कि लोग मौत के करीब पहुंचने पर किन अजीबोगरीब जगहों पर पहुंचने की बात करते हैं.

इज़राइल में यूनिवर्सिटी ऑफ़ हाइफ़ा की ‘कंटेंप्लेटिव न्यूरोसाइंस एंड न्यूरोफेनोमेनोलॉजी लैब’ की मुख्य शोधकर्ता फ़्रांस लर्नर ने ‘डेली मेल’ को बताया- ‘मुझे जिस बात ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया. वह यह है कि कैसे व्यक्ति का जगह और खुद के अस्तित्व को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है.’ देखने वाले (व्यक्ति) और उसके आस-पास की दुनिया के बीच का आम फ़र्क मानो मिट जाता है. यह एक असाधारण अनुभव है चाहे व्यक्ति इसे आध्यात्मिक, धार्मिक या किसी और नज़रिए से देखे.

बहुत तेजी से गुजरते हैं दृश्य

कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसे नज़ारे देखे जो बेहद चमकीले और जीवंत रंगों से भरे थे. कुछ अन्य लोगों ने रोशनी के विशाल फैलाव, अंधेरे गलियारों या अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को बहुत तेज़ रफ़्तार से गुज़रते हुए देखा. एक व्यक्ति ने बताया कि उसका अनुभव अंधेरे से शुरू हुआ और फिर उसके आस-पास की दीवारों पर उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें जीवंत रंगों और आवाज़ों के साथ किसी फ़िल्म की तरह उभर आईं।

ज्यादातर लोगों ने देखीं एक जैसी आकृतियां

उन्होंने शुद्ध रोशनी से बनी एक सत्ता को देखने की बात भी कही. साथ ही एक बहुत बड़ा बगीचा देखा जहां ढलान वाली पहाड़ियां थीं. इसके अलावा लंबी घास थी, बच्चे खेल रहे थे और जानवर घूम रहे थे. ‘नियर-डेथ एक्सपीरियंस’ (मौत के करीब के अनुभवों) के 50 मामलों के अध्ययन से पता चला है कि लोगों ने इस दौरान एक जैसी आकृतियां देखी हैं.

वहां हर तरफ थी रोशनी

शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि व्यक्ति किसी नए दृश्य में पूरी तरह प्रवेश करने से पहले ही उसकी एक झलक देख सकता है. एक व्यक्ति ने बताया कि एक अंधेरे गलियारे के आगे उन्हें सफेद रोशनी दिखाई दी और उस जगह में प्रवेश करना ऐसा था मानो सूरज के सामने आ गए हों. अन्य लोगों ने बताया कि वह हर तरफ से रोशनी से घिरे हुए थे.

दुनिया से अलग हो जाते हैं

एक व्यक्ति ने कहा ‘मैं रोशनी के एक बहुत बड़े बुलबुले के बीच में था. इसने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था. मैं कह सकता हूं कि मैं उसी का एक हिस्सा बन गया था. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि पूरी तरह से जुड़ाव महसूस करने का यह अनुभव अहंकार के विलीन होने (ego dissolution) जैसा है, जिसमें इंसान को यह महसूस होना बंद हो जाता है कि वह अपने आस-पास की दुनिया से अलग है.’

लेकिन फ़्रांस लर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि इन नतीजों से इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि मौत के बाद चेतना (consciousness) बनी रहती है या नहीं. उन्होंने आगे कहा कि ये नतीजे इन अनुभवों की संरचना की जांच करने का एक नया तरीका पेश करते हैं.

‘फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी’ में प्रकाशित हुआ अध्ययन

15 अक्टूबर को ‘फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी’ में प्रकाशित इस अध्ययन में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या चित्रों के जरिए उन अनुभवों को दर्शाया जा सकता है, जिन्हें शब्दों में बयां करना लोगों के लिए मुश्किल होता है. शोधकर्ताओं ने ‘इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर नियर-डेथ स्टडीज’ की वेबसाइट के जरिए स्वयंसेवकों को शामिल किया और दो स्थापित प्रश्नावली (questionnaires) का उपयोग करके उनके अनुभवों की जांच की.