Navi Pillay: कौन हैं नावी पिल्लई? जिन्होंने 2026 में जीता नोबेल शांति पुरस्कार; रंगभेद और दुष्कर्म जैसे मामलों पर दिए जबरदस्त फैसले

Navi Pillay Nobel Peace Prize 2026: 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद, दुनिया का ध्यान एक बार फिर भारत में जन्मी इस दक्षिण अफ़्रीकी न्यायविद पर गया है. अपने लंबे करियर में, 85 साल की नावी पिल्लई ने रंगभेद के दौर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की वकालत करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में युद्ध अपराधों और नरसंहार के मामलों में फ़ैसला सुनाने तक के मामलों पर काम किया है. नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया.

कौन हैं नावी पिल्लई?

नावी पिल्लई का जन्म दक्षिण अफ़्रीका के डरबन में एक तमिल परिवार में हुआ था. रंगभेद के दौर में पली-बढ़ीं नावी पिल्लई ने कानून को अपना हथियार बनाया. 1967 में, उन्होंने अपनी खुद की लॉ फ़र्म शुरू की और रंगभेद के ख़िलाफ़ विरोध करने वालों का प्रतिनिधित्व किया. बाद में उन्होंने हार्वर्ड से कानून में उच्च शिक्षा हासिल की, जहाँ उन्होंने S.J.D. की डिग्री हासिल की. 1988 में डिग्री.

साउथ अफ्रीका की पहली ब्लैक महिला जज बनीं

नावी पिल्लई ने 1995 में साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर अपना करियर शुरू किया. वह इस पद पर आने वाली पहली ब्लैक महिला थीं. उनके शुरुआती करियर ने कानून के ज़रिए भेदभाव और पावर के गलत इस्तेमाल को चुनौती देने की अहमियत को दिखाया.

दुष्कर्म को नरसंहार से जोड़ने वाले अहम फैसले में भूमिका

रवांडा के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में जज के तौर पर काम करते हुए, पिल्लई ने जीन-पॉल अकायेसु केस की सुनवाई की. 1998 के इस अहम फैसले से पहली बार किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने माना कि कुछ खास हालात में दुष्कर्म और शोषण को नरसंहार माना जा सकता है. कोर्ट ने माना कि ऐसी वायलेंस नरसंहार हो सकती है अगर यह किसी ग्रुप को खत्म करने के इरादे से की गई हो.

ICC और UN में भी अहम पदों पर रहीं

पिल्लई ने 2008 से 2014 तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जज और UN ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर के तौर पर काम किया. उन्होंने युद्ध अपराधों, ह्यूमन राइट्स उल्लंघन और इंटरनेशनल कानून के मामलों में जवाबदेही पर लगातार ज़ोर दिया.

वह फ़िलिस्तीन और म्यांमार से जुड़े मामलों में भी एक्टिव रही

2021 से 2025 तक, पिल्लई ने कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों पर UN के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी की अध्यक्षता की. कमीशन ने यह नतीजा निकाला कि इज़राइल ने गाज़ा में नरसंहार किया, इस दावे को इज़राइल ने खारिज कर दिया. उन्होंने म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में ICJ की एड हॉक जज के तौर पर भी काम किया.