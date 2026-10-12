NATO-Russia Tension: पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बीच क्या रूस पर धावा बोलने वाला है NATO

NATO-Russia Tension: यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच NATO के टॉप कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर मॉस्को ने गठबंधन के इलाके पर हमला करने की बेवकूफी की तो उनकी सेनाएं पलटकर जवाब देंगीं और सब कुछ तबाह कर देंगी. वॉरसॉ में एक सिक्युरिटी कॉन्फ्रेंस में अपनी ‘जीत की थ्योरी’ बताते हुए US एयर फ़ोर्स के जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच ने कहा कि NATO एक डिफेंसिव गठबंधन है, लेकिन यह अपने किसी भी सदस्य पर होने वाले हमले को रोकेगा, कमजोर करेगा और नाकाम कर देगा ताकि हमला पूरी तरह बेकार साबित हो. NATO के यूरोप के सुप्रीम एलाइड कमांडर जनरल ग्रिनकेविच ने ये बातें ऐसे समय में कहीं जब यूरोपीय देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है.

यूरोपीय सरकारों ने मॉस्को पर उनके खिलाफ तोड़-फोड़, ड्रोन घुसपैठ और साइबर हमलों का अभियान तेज करने का आरोप लगाया है और रूस ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि अगर NATO ने उसके कलिनिनग्राद इलाके (एक्सक्लेव) को अलग-थलग करने की कोशिश की तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा.

NATO को रूस से खतरा

वॉरसॉ सिक्योरिटी फोरम में अपने भाषण में जनरल ग्रिनकेविच ने रूस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संदेश साफ तौर पर मॉस्को के लिए था. NATO के 2022 के स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट में रूस को गठबंधन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई हम पर हमला करने की बेवकूफी करता है तो हम लड़ेंगे. हम हमले को रोकेंगे और उन्हें उनके मकसद को हासिल करने से रोकेंगे, चाहे वह मकसद कुछ भी हो. संक्षेप में हम यह पक्का करेंगे कि किसी भी सहयोगी पर होने वाला कोई भी हमला पूरी तरह बेकार साबित हो.

जनरल ग्रिनकेविच ने मॉस्को को साफ संदेश दिया कि अगर जरूरत पड़ी, तो इसमें बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हमले की चपेट में आए इलाके में मौजूद सेनाओं से कहीं दूर तक हमला किया जाएगा. बर्लिन ने पिछले महीने कहा था कि मॉस्को ने अगस्त में लीपज़िग/हैल एयरपोर्ट पर यूक्रेनी कार्गो विमानों के पास ड्रोन से हमला करवाया था. वह डिवाइस फटा नहीं क्योंकि उसका डेटोनेटर शायद खराब था, और जांचकर्ताओं को शक है कि एक दूसरा ड्रोन पास ही मौजूद कार्गो विमान से टकरा गया था.

फूट डाल रहे पुतिन

आरोप है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के लिए समर्थन कम करने के मकसद से यूरोप में अपनी तोड़-फोड़ की मुहिम तेज़ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन हमला जारी रखने या अपनी रिज़र्व फ़ोर्स को मैदान में उतारने का फ़ैसला करता है, तो हम हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे युद्ध-तंत्र को तोड़ देंगे. इसमें न सिर्फ़ हमला करने वाली फ़ोर्स शामिल है, बल्कि वह सब कुछ भी शामिल है जो उस फ़ोर्स को मदद देता है, बनाए रखता है और कंट्रोल करता है. यह बात पोलैंड के विदेश मंत्री द्वारा नाटो से रूस के घातक हाइब्रिड हमले के लिए तैयार रहने को कहने के बाद सामने आई है, क्योंकि क्रेमलिन यूरोप में अपनी तोड़-फोड़ की मुहिम तेज़ कर रहा है.

जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए? इस पर हो रही मंथन

रादोस्लाव सिकोरस्की ने FT को बताया कि लोगों के मारे जाने की संभावना बढ़ रही है क्योंकि मॉस्को यूरोपीय समाजों में गड़बड़ी और अस्थिरता पैदा करने के लिए अपने ऑपरेशन बढ़ा रहा है. लेकिन उन्होंने माना कि गठबंधन को इस बात पर ‘फ़ैसला’ करना होगा कि जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए. सिकोरस्की ने इस बारे में विस्तार से बताने से मना कर दिया कि किसी की मौत होने पर पश्चिमी गठबंधन को क्या जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया कि रूसी ड्रोन और लड़ाकू विमानों के हवाई क्षेत्र में घुसने के बाद पोलैंड और एस्टोनिया ने NATO के आर्टिकल 4 (उच्च-स्तरीय बातचीत का अनुरोध) का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है कि और कदम उठाने की ज़रूरत होगी.

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