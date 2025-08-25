Home > विदेश > ट्रंप अमेरिका में मार्शल लॉ लगाने का बना रहे प्लान! वाशिंगटन में अब हथियारों के साथ नजर आएंगे नेशनल गार्ड…US में मचा हड़कंप

Donald Trump US National Guard: ट्रंप द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, रविवार रात से शुरू होने वाली इस नई नीति के तहत, सैनिक अब अपने साथ एम-17 पिस्तौल या एम-4 राइफल रखेंगे। इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका में मार्शल लॉ लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 25, 2025 15:30:26 IST

Donald Trump US National Guard
Donald Trump US National Guard

Donald Trump US National Guard: दूसरे देशों के बीच युद्ध रोकने का दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में सेना उतारने जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसा चौंकाने वाला आदेश दिया है, जिससे डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में तनाव बढ़ गया है।

ट्रंप द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, रविवार रात से शुरू होने वाली इस नई नीति के तहत, सैनिक अब अपने साथ एम-17 पिस्तौल या एम-4 राइफल रखेंगे। इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका में मार्शल लॉ लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इस फैसले के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, कितने सैनिक हथियार रखेंगे, यह मिशन के आधार पर तय किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से नेशनल गार्ड के जवान राजधानी वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर गश्त करते देखे जा रहे हैं।

ट्रंप ने अपराध आपातकाल घोषित किया

नेशनल गार्ड तैनात करने का फैसला ट्रंप द्वारा क्षेत्र में अपराध आपातकाल घोषित करने के बाद आया। खबरों के मुताबिक, शुक्रवार को रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक आदेश जारी कर सैनिकों को हथियार रखने की अनुमति दे दी।

डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में सैन्य तैनाती बढ़ा रहे ट्रंप

रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन के अलावा, ट्रंप ने मैरीलैंड के शिकागो और बाल्टीमोर जैसे डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में भी सैन्य तैनाती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इसी के चलते, नेशनल गार्ड की ज्वाइंट टास्क फोर्स (DC) ने स्पष्ट कर दिया है कि सैनिक बल का प्रयोग केवल ‘अंतिम उपाय’ के रूप में ही करेंगे, वह भी तब जब जान को ख़तरा हो।

रविवार को, साउथ कैरोलिना नेशनल गार्ड के सैनिकों को यूनियन स्टेशन के बाहर पिस्तौल के साथ देखा गया, जिसने इस फ़ैसले की गंभीरता को उजागर किया है, जिससे तनाव और बढ़ता दिख रहा है। 

मैरीलैंड के गवर्नर ने की ट्रंप की आलोचना

आपको बता दें कि हाल ही में मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने ट्रंप को बाल्टीमोर में ‘सुरक्षा दौरे’ के लिए आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण का उद्देश्य ट्रंप के साथ अपराध और बेघरों के मुद्दे पर चर्चा करना था। लेकिन बदले में ट्रंप ने जवाब दिया कि वह वहाँ सेना भेज सकते हैं। इस बयान के बाद, गवर्नर मूर ने ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति पद की शक्तियों के अभूतपूर्व इस्तेमाल की आलोचना की है। दूसरी ओर, ट्रंप अपने फैसले का बचाव कर रहे हैं और इसे अपराध के खिलाफ एक जरूरी कदम बता रहे हैं।

