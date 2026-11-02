दीवाली से 24 घंटे पहले आसमान में होगा धमाका, भारत समेत कई देशों में गिरेगा मलबा; समुद्र में भी हो सकती है हलचल!

Swift Telescope: नासा की ‘स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी’ शुक्रवार (6 नवंबर, 2026) के आसपास पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ सकता है. भारत भी उन इलाकों में शामिल है, जहां इसके बचे हुए टुकड़े गिर सकते हैं. ‘स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी’ 22 साल पुराना स्पेस टेलीस्कोप है जिसे बचाने का मिशन नाकाम रहा था. अपनी 22 साल की ऑर्बिट यात्रा के दौरान ‘स्विफ्ट’ ने 2,000 से ज्यादा गामा-रे बर्स्ट और 1,400 तारों के विस्फोटों का पता लगाया. साथ ही, इसने धूमकेतुओं, क्षुद्रग्रहों (एस्टेरॉयड) और ब्लैक होल का भी अवलोकन किया. ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (AP) के अनुसार, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, और मध्य व दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से भी इस संभावित दायरे में आते हैं. नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में ‘स्विफ्ट’ के मुख्य अन्वेषक (प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर) ब्रैड सेंको ने AP को बताया कि 1.4 टन वजनी इस टेलीस्कोप का ज्यादातर हिस्सा नीचे आते समय जल जाएगा. हालांकि, टंगस्टन (सीसे से भी ज्यादा सघन धातु) से बने कुछ टुकड़े और दर्पण (मिरर) के कुछ हिस्से इतनी गर्मी झेलकर बच सकते हैं. वहीं जो टुकड़े बच जाएंगे, उनके समुद्र में गिरने की सबसे ज्यादा संभावना है.

AP की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी स्पेस फोर्स इस टेलीस्कोप की गिरती हुई कक्षा (ऑर्बिट) पर नजर रख रही है. उसका ताजा अनुमान है कि यह शुक्रवार या उसके आसपास नीचे आ सकता है. जैसे-जैसे टेलीस्कोप और नीचे आएगा इस तारीख में बदलाव भी हो सकता है. यहां पर बता दें कि ‘स्विफ्ट’ को 20 नवंबर, 2004 को लॉन्च किया गया था. इसका मकसद ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक ‘गामा-रे बर्स्ट’ (gamma-ray bursts), मरते हुए तारों के विस्फोट यानी ‘सुपरनोवा’, और अंतरिक्ष में होने वाली अन्य उच्च-ऊर्जा वाली घटनाओं का अध्ययन करना था. नासा के अनुसार, इसे 2 साल के शुरुआती मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया था.

Since launching on November 20, 2004, Swift observed: More than 2,000 gamma-ray bursts More than 1,400 supernovae Stars being shredded by black holes Asteroids and comets … and so much more! https://t.co/JLpZI5vLrr — NASA Universe (@NASAUniverse) October 26, 2026

नासा के मुताबिक, वायुमंडलीय खिंचाव (atmospheric drag) के कारण इसकी कक्षा (orbit) उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से नीचे आने लगी. पिछले कुछ वर्षों में आए सौर तूफानों ने इस खिंचाव को और बढ़ा दिया था. इसके बाद नासा ने इसे बचाने की कोशिश के लिए ‘कैटलिस्ट स्पेस’ (Katalyst Space) नाम की एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी की मदद ली.

सितंबर में आया था पृथ्वी का वायुमंडल में

कंपनी ने ‘लिंक’ (Link) नाम का 3 भुजाओं वाला एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान बनाया, जिसे जुलाई 2026 में लॉन्च किया गया. इसका काम ‘स्विफ्ट’ तक पहुंचकर उसकी कक्षा को ऊपर उठाना था. अगस्त में नासा ने बताया कि ‘लिंक’ न तो ‘स्विफ्ट’ को पकड़ पाएगा और न ही उसकी कक्षा को ऊपर उठा पाएगा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ‘लिंक’ के ‘एटीट्यूड कंट्रोल’ (attitude control) सिस्टम में खराबी आ गई थी. यह वह सिस्टम है जो अंतरिक्ष यान को सही दिशा में बनाए रखता है. AP की रिपोर्ट के अनुसार, ‘लिंक’ टेलीस्कोप के 12 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा करीब नहीं पहुंच सका और सितंबर में पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ गया.

Twenty years ago this week, Swift team members from around the world gathered at Cape Canaveral, FL, for the observatory’s launch. Join us tomorrow to wish Swift a happy 20th anniversary! In the coming weeks, we’ll keep exploring the mission’s science, people, and more. #Swift20 https://t.co/KjMQ4fJLNr — NASA Universe (@NASAUniverse) November 19, 2024

बचाव अभियान रद्द होने के बाद ‘स्विफ्ट’ ने फिर से वैज्ञानिक अवलोकन (scientific observations) शुरू कर दिए. इसने 20 अक्टूबर को अपना आखिरी अवलोकन किया. जब टेलीस्कोप पृथ्वी से 275 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई पर आ गया तो नासा ने इसके विज्ञान मिशन को समाप्त कर दिया. इतनी कम ऊंचाई पर वायुमंडलीय खिंचाव इतना ज़्यादा था कि टेलीस्कोप के उपकरण अपने लक्ष्यों पर स्थिर नहीं रह पा रहे थे.

22 साल तक रहा अंतरिक्ष में

AP के अनुसार, अंतरिक्ष में अपनी 22 साल की अवधि के दौरान ‘स्विफ्ट’ ने 2,000 से ज़्यादा ‘गामा-रे बर्स्ट’ और 1,400 विस्फोट होते हुए तारों का पता लगाया. साथ ही इसने धूमकेतुओं, क्षुद्रग्रहों (asteroids) और ब्लैक होल का भी अवलोकन किया. इसका नाम ‘स्विफ्ट’ (Swift) इसलिए रखा गया, क्योंकि यह अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं की ओर बहुत तेज़ी से मुड़ सकता था. इसने हबल (Hubble) और जेम्स वेब (James Webb) स्पेस टेलीस्कोप जैसी अन्य वेधशालाओं के लिए एक ‘अर्ली-वार्निंग सिस्टम’ (शुरुआती चेतावनी प्रणाली) के रूप में भी काम किया. ये टेलीस्कोप ‘स्विफ्ट’ से मिलने वाली चेतावनियों के आधार पर अंतरिक्ष की घटनाओं का और अधिक विस्तार से अध्ययन करते थे.

Science operations for our Neil Gehrels Swift Observatory have now ended. With the spacecraft orbiting less than 171 miles (275 kilometers) above Earth, atmospheric drag prevents the satellite’s telescopes from steadily gazing at their cosmic targets. 🧵 https://t.co/nl4dHq1rmp — NASA Universe (@NASAUniverse) October 26, 2026

पेन्सिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री जॉन नौसेक, जिन्होंने ‘स्विफ्ट’ के मिशन ऑपरेशंस का निर्देशन किया था. उसने AP को बताया कि वैज्ञानिकों को लॉन्च से पहले ही यह पता था कि एक न एक दिन इस वेधशाला को वापस पृथ्वी पर आना ही होगा.

वापसी की प्रक्रिया और रास्ता

लो अर्थ ऑर्बिट (पृथ्वी की निचली कक्षा) में मौजूद उपग्रह और अन्य वस्तुएं हमेशा वहां नहीं रहतीं. इतनी ऊंचाई पर भी हवा का हल्का दबाव (ड्रैग) होता है, जो उनकी गति को धीमा कर देता है और धीरे-धीरे उनकी कक्षा को नीचे ले आता है. जैसे-जैसे ये वस्तुएं वायुमंडल की घनी परतों में नीचे आती हैं, ये बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं और टूटने लगती हैं. ज्यादातर हिस्से जमीन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ सामग्री और पुर्जे इतनी गर्मी झेल सकते हैं.