7 साल बाद चीन दौरे पर पीएम मोदी, जिनपिंग से की ऐसी मुलाकात, देख दंग रह गए अमेरिकी

PM Modi China visit: पीएम मोदी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि SCO मीटिंग में 20 से ज्यादा देश शामिल होंगे। जहां पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। वहीं रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात सोमवार को तय किया गया है।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति का मुलाकात 7 सालों बाद हुई। ट्रंप के टैरिफ के बाद इस मुलाकाता को ज्यादा अहम माना जा रहा है। पूरी दुनिया कि नजर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के मुलाकात पर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। यिंगबिन होटल में चल रही यह बैठक लगभग 40 मिनट तक चलने वाली है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री विक्रम मिस्री और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे तक बातचीत चली।

द्विपक्षीय बैठक

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “पिछले साल कज़ान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिसने हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा दी है। सीमा से सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है।”

बैठक में पीएम मोदी ने कही ये बात

इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। डिसइंगेजमेंट के बाद भी सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 2.8 अरब लोग इससे जुड़े हैं और पूरी मानवता को इसका लाभ मिलेगा। मैं एससीओ को इसकी सफलता के लिए बधाई देता हूँ। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू होनी चाहिए।





