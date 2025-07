PM Modi Latest News: ब्राजील के बाद अब इस देश ने PM Modi को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 2014 के बाद से मिल चुके हैं 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

PM Modi Namibia Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत और नामीबिया को हीरों के ज़रिए जोड़ा और यह स्थापित किया कि दोनों देश इस बहुमूल्य रत्न के व्यापार के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। मोदी ने नामीबिया को उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान – ‘ऑर्डर ऑफ़ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस’ से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका मानना ​​है कि दोनों देशों की दोस्ती “हीरे की तरह चमकती रहेगी”।

मोदी ने अपने भाषण में कहा, “नामीबिया सबसे बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है और भारत सबसे बड़ा हीरा पॉलिशिंग उद्योग है, और वह भी मेरे गृह राज्य गुजरात में। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी हमारी दोस्ती हीरे की तरह चमकती रहेगी।”

Another feather in India’s cap! 🇮🇳

PM @NarendraModi ji has been conferred with Namibia’s highest civilian award, the ‘Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis’.

This is PM Modi ji’s 27th international honour, a testament to India’s growing influence on the global stage! pic.twitter.com/75fvbo42kB

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 9, 2025