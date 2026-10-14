Najmeh Amini कौन हैं? सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्या लिखा... मिल गई मौत की सजा

Najmeh Amini: ईरान में अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रही 23 साल की छात्रा नजमेह अमीनी को सोशल मीडिया पोस्ट पर ईशनिंदा (धर्म का अपमान) के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है. नजमेह अमीनी को सबसे पहले जनवरी, 2026 में देशव्यापी सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था. इन प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाया गया था. अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन ईरान (HRAI) की समाचार एजेंसी ‘हराना’ (Hrana) के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान 50,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि हज़ारों लोगों के मारे जाने की खबर थी.

‘द गार्डियन’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की 23 वर्षीय अकाउंटिंग छात्रा नजमेह अमीनी को सोशल मीडिया पोस्ट पर ईशनिंदा के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है. उनके मामले ने मानवाधिकार समूहों के बीच ईरान में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक और असहमति के खिलाफ़ मौत की सज़ा के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंता पैदा कर दी है. ऑनलाइन निगरानी के बाद फरवरी, 2026 में ईरान की साइबर पुलिस, जिसे ‘फता’ (Fata) के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया. उनके परिवार के करीबी एक सूत्र ने HRAI को बताया कि बाद में उन्हें सब-ओल-नबी (sab ol-nabi) के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसका अर्थ है पैगंबर मुहम्मद का अपमान करना. सोशल मीडिया पोस्ट में असल में क्या लिखा था, जिसके कारण उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, इसका खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है.

नजमेह अमीनी कौन हैं?

अमीनी ईरान की 23 वर्षीय अकाउंटिंग छात्रा हैं, जिन्हें जनवरी में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था और बाद में फरवरी में उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के कारण फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. एक अलग मामले में उन्हें 12 साल 6 महीने और एक दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई.

पिछले महीने जारी हुई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह अमिनी की है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र, वकीलों और मानवाधिकार संगठनों से अपने मामले की जांच करने की अपील की. ‘द गार्डियन’ के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह आज खुद को हीरो नहीं बनाना चाहतीं. वह बस एक ही चीज़ चाहती हैं लोग मेरी आवाज़ बनें.

क्या कहा नजमेह अमीनी ने

मैं एक मासूम युवा लड़की हूं, जिसके मन में बहुत सारी उम्मीदें और सपने हैं. मेरे माता-पिता हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. अमिनी ने कहा कि एक ऐसा परिवार जो हर रात मुझे खोने के डर से जागकर रात गुजारता है. अमिनी की मौत की सज़ा अभी अंतिम नहीं है और इसके खिलाफ ईरान के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है.

ईरान का ईशनिंदा कानून क्या है?

ईरान के इस्लामिक दंड संहिता की धारा 262 के तहत पैगंबर मुहम्मद या शिया धर्म की सम्मानित हस्तियों का अपमान करने पर मौत की सज़ा हो सकती है. हालांकि, धारा 263 में बिना किसी इरादे के या नशे की हालत में दिए गए बयानों के लिए कुछ छूट दी गई है, लेकिन कुछ मामलों में कोड़े मारने जैसी अन्य सज़ाएं अभी भी दी जा सकती हैं.

ईरानी अखबार ‘खोरासान’ के अनुसार, जिसने न्यायिक कदम की पुष्टि की. अमिनी ने अदालत को बताया कि दोस्तों के साथ साइकेडेलिक मशरूम लेने के बाद मतिभ्रम (hallucination) की हालत में उन्होंने ये बातें कही थीं. खबरों के मुताबिक, उनके बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह घटना ज़बान फिसलने (slip of the tongue) का नतीजा थी. हालांकि, पीठासीन न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वह मतिभ्रम की स्थिति में थीं, तो उन्होंने अन्य लोगों या ईरानी शासन के विरोधियों – जिनमें अमेरिका और इज़राइल भी शामिल हैं का अपमान क्यों नहीं किया?

मौत की सज़ा पर मानवाधिकार समूहों ने चिंता जताई

मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि ईरानी अधिकारी जनता को डराने और असहमति को दबाने के लिए मौत की सज़ा का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं. ओस्लो स्थित ‘ईरान ह्यूमन राइट्स’ (IHRNGO) के अनुसार, इस साल ईरान में 600 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है. IHRNGO के निदेशक महमूद अमीरी-मोगद्दम ने कहा कि अमिनी का मामला एक गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामला उठाने की मांग

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई किसी बात के लिए एक युवा महिला को मौत की सज़ा देना, शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के खिलाफ मौत की सज़ा के इस्तेमाल को सामान्य बनाने और मौत की सज़ा के दायरे को और बढ़ाने का जोखिम पैदा करता है. अमीरी-मोगद्दम ने यह भी चेतावनी दी कि ईरानी अधिकारी मौत की सज़ा को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अभी सख्ती से प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ऐसे मामले और भी आम हो सकते हैं.