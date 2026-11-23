Mystery Planet: एक रहस्यमयी ग्रह के बारे में जानकारी मिली है जो हमारे सौर मंडल को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि वरुण ग्रह (नेपच्यून ग्रह) के पार पृथ्वी से भी बड़ा एक छिपा हुआ ग्रह हो सकता है. यह रहस्यमयी दुनिया अरबों सालों से नेपच्यून के पार छिपी हो सकती है, जबकि इंसान ब्रह्मांड को खोजने के लिए लगातार और अधिक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है.

इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति (gravity) उन दूर स्थित बर्फीले पिंडों की अजीब तरह से झुकी हुई और लंबी कक्षाओं (orbits) का कारण हो सकती है, जिसने लंबे समय से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है. जापान की किंडाई यूनिवर्सिटी के डॉ. पैट्रिक सोफिया लिकावका ने कहा कि कल्पना कीजिए कि दशकों तक हमारे सौर मंडल की मैपिंग करने के बाद पता चले कि एक और ग्रह इतने समय से हमसे छिपा हुआ था.

काल्पनिक ग्रह ‘प्लैनेट X2’ क्या वरुण के पार छिपा हो सकता है.

अगर यह ग्रह मौजूद है, तो यह हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने के तरीके को बदल सकता है और यह भी बता सकता है कि इसके सबसे दूर स्थित पिंडों की कक्षाएं इतनी असामान्य क्यों हैं? काल्पनिक ग्रह ‘प्लैनेट X2’ की एक कलात्मक कल्पना, जो नेपच्यून के पार छिपा हो सकता है. अगर यह ग्रह मौजूद है तो यह हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने के हमारे नजरिए को बदल सकता है. ‘प्लैनेट X2’ नाम का यह संभावित ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान (mass) से लगभग 1.5 से 2 गुना बड़ा हो सकता है और यह हमारे ग्रह की तुलना में सूर्य से सैकड़ों गुना अधिक दूरी पर परिक्रमा कर सकता है.

नेपच्यून (वरुण ग्रह) के पार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो सौर मंडल के बनने के समय बचे हुए जमे हुए अवशेषों से भरा है. इन्हें ‘ट्रांस-नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स’ कहा जाता है. इनमें से ज़्यादातर वस्तुएं ‘कुइपर बेल्ट’ के भीतर काफी हद तक अनुमानित रास्तों पर सूर्य की परिक्रमा करती हैं. पिछले 2 दशकों में, खगोलविदों ने ऐसी कई दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाया है, जिनकी कक्षाएं (orbits) असामान्य रूप से लंबी और झुकी हुई हैं, जिन्हें आसानी से नहीं समझाया जा सकता.

ग्रह हो सकता है अज्ञात

इनमें सबसे रहस्यमयी है ‘सेडना’ (Sedna) – एक बर्फीला पिंड, जिसका लंबा सफर इसे ज्ञात ग्रहों की सीमा से बहुत दूर ले जाता है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि इन अजीब गतिविधियों के पीछे कोई ऐसा अज्ञात ग्रह हो सकता है, जो गहरे अंतरिक्ष से अपने गुरुत्वाकर्षण बल (gravitational influence) का असर डाल रहा है. इस विचार की जांच करने के लिए शोधकर्ताओं ने सौर मंडल के पूरे 4.5 अरब साल के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर सिमुलेशन (computer simulations) चलाए.

सौर मंडल के ग्रह: बुनियादी जानकारी

बुध (Mercury)

सूर्य से दूरी: 58 मिलियन km

परिक्रमण काल ​​(Orbital period): 87 दिन

सतह का क्षेत्रफल: 74.8 मिलियन km²

त्रिज्या: 2,440 km

द्रव्यमान: 3.285 × 10^23 kg (0.055 M⊕)

दिन की अवधि: 176 दिन

चंद्रमा: कोई नहीं

शुक्र (Venus)

सूर्य से दूरी: 108.2 मिलियन km

परिक्रमण काल: 225 दिन

दिन की अवधि: 116 दिन और 18 घंटे

चंद्रमा: कोई नहीं

सतह का क्षेत्रफल: 460.2 मिलियन km²

त्रिज्या: 6,051 km

द्रव्यमान: 4.867 × 10^24 kg (0.815 M⊕)

पृथ्वी (Earth)

सूर्य से दूरी: 148.13 मिलियन km

परिक्रमण काल: 365 दिन

सतह का क्षेत्रफल: 510 मिलियन km²

त्रिज्या: 6,371 km

द्रव्यमान: 5.972 × 10^24 kg (1 M⊕)

दिन की अवधि: 24 घंटे

चंद्रमा: चंद्रमा (The Moon)

मंगल (Mars)

सूर्य से दूरी: 228 मिलियन km

परिक्रमण काल: 687 दिन

सतह का क्षेत्रफल: 55.91 मिलियन mi²

त्रिज्या: 2,106 मील

द्रव्यमान: 6.39 × 10^23 kg (90.107 M⊕)

दिन की अवधि: 24 घंटे, 39 मिनट और 35 सेकंड

चंद्रमा: फोबोस, डीमोस

बृहस्पति (Jupiter)

सूर्य से दूरी: 782.34 मिलियन km

परिक्रमण काल: 12 वर्ष

सतह का क्षेत्रफल: 61.42 बिलियन km²

त्रिज्या: 69,911 km किमी

द्रव्यमान: 1.89813× 10^27 किग्रा (317.9 M⊕)

दिन की अवधि: 9 घंटे और 56 मिनट

चंद्रमा: 95 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त चंद्रमा

शनि

सूर्य से दूरी: 1.434 बिलियन किमी

परिक्रमण काल: 29 वर्ष

सतह का क्षेत्रफल: 42.7 बिलियन किमी²

त्रिज्या: 58,232 किमी

द्रव्यमान: 5.683 × 10^26 किग्रा (95.16 M⊕)

दिन की अवधि: 10 घंटे और 42 मिनट

चंद्रमा: 82 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त; इसके अलावा अनगिनत छोटे चंद्रमा (मूनलेट्स)

अरुण (यूरेनस)

सूर्य से दूरी: 2.913 बिलियन किमी

परिक्रमण काल: 84 वर्ष

सतह का क्षेत्रफल: 8.1 बिलियन किमी²

त्रिज्या: 25,362 किमी

द्रव्यमान: 8.681 × 10^25 किग्रा (14.54 M⊕)

दिन की अवधि: 17 घंटे और 14 मिनट

चंद्रमा: 28 ज्ञात चंद्रमा

वरुण (नेपच्यून)

सूर्य से दूरी: 4.4702 बिलियन किमी

परिक्रमण काल: 164.8 वर्ष

सतह का क्षेत्रफल: 7.6 बिलियन किमी²

त्रिज्या: 25,362 किमी

द्रव्यमान: 1.024 × 10^26 किग्रा (17.15 M⊕)

दिन की अवधि: 16 घंटे और 6 मिनट

चंद्रमा: 28 ज्ञात चंद्रमा

इन मॉडलों के ज़रिए यह परखा गया कि अलग-अलग द्रव्यमान और कक्षाओं वाला कोई छिपा हुआ ग्रह समय के साथ दूर स्थित बर्फीले पिंडों को कैसे प्रभावित कर सकता है. उनके सिमुलेशन से पता चला कि एक ऐसा ग्रह, जिसे अब तक खोजा नहीं गया है. वर्तमान में खगोलविदों द्वारा देखी जा रही कई अजीब कक्षीय गतिविधियों (orbital patterns) की व्याख्या कर सकता है. सिमुलेशन से पता चलता है कि ‘प्लैनेट X2’ नाम का एक काल्पनिक दूरस्थ ग्रह, नेपच्यून के पार मौजूद बर्फीली वस्तुओं की असामान्य, लंबी और झुकी हुई कक्षाओं (ऑर्बिट) को समझाने में मदद कर सकता है. इन कक्षाओं को लाल और मैजेंटा रंग के रास्तों से दिखाया गया है.

धरती से दोगुना तक हो सकता है ‘प्लैनेट X2’ का द्रव्यमान

टीम के सिमुथ्वी से दोगुना तक हो सकता है लेशन बताते हैं कि ‘प्लैनेट X2’ का द्रव्यमान पृऔर यह सूर्य से सैकड़ों खगोलीय इकाइयों (astronomical units) की दूरी पर एक बहुत ही लंबी कक्षा में घूम सकता है. सूर्य के सबसे करीब होने पर भी यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से कम से कम 200 गुना अधिक दूर होगा, जिससे इसे देख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

कक्षाओं का झुका सकता है गुरुत्वाकर्षण बल

शोधकर्ताओं ने पाया कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल दूर स्थित वस्तुओं को धीरे-धीरे नेपच्यून के प्रभाव से दूर खींच सकता है और उनकी कक्षाओं को बहुत अधिक झुका सकता है. ये निष्कर्ष ‘प्लैनेट नाइन’ (Planet Nine) सिद्धांत का एक विकल्प पेश करते हैं. ‘प्लैनेट नाइन’ सिद्धांत के अनुसार, सौर मंडल के बाहरी हिस्से में एक बहुत बड़ा और भारी ग्रह छिपा हो सकता है. हालांकि यह नया मॉडल हर ज्ञात अवलोकन (observation) से पूरी तरह मेल नहीं खाता, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दूर स्थित बर्फीली वस्तुओं में देखी गई कई असामान्य विशेषताओं को सफलतापूर्वक स्पष्ट करता है.