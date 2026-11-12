Mysterious Object 1998 KY26: 40 साल बाद धरती की ओर बढ़ रहा बवाल, गर्म इतना... बर्फ का टिक पाना भी मुमकिन नहीं

Mysterious Object 1998 KY26: पृथ्वी के पास से गुजर रही एक रहस्यमयी वस्तु की गति लगातार बढ़ रही है. वैज्ञानिक भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. इसे पहले केवल एक अंतरिक्ष चट्टान (space rock) माना जा रहा था. अब जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की एक नई स्टडी से पता चला है कि ‘1998 KY26’ नाम का एक संभावित क्षुद्रग्रह (asteroid) इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे केवल सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से नहीं समझाया जा सकता.

सरल शब्दों में कहें तो हमारे सौर मंडल में घूम रही इस कथित अंतरिक्ष चट्टान को आगे बढ़ाने के लिए कोई और शक्ति भी काम कर रही है.

‘नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट्स’ (पृथ्वी के पास मौजूद वस्तुएं) अंतरिक्ष में मौजूद वे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कभी-कभी पृथ्वी के काफी करीब आ जाते हैं. यह वस्तु लगभग 36 फीट लंबी है (एक स्कूल बस के आकार की) और हर 5.35 मिनट में एक चक्कर लगाती है, जो किसी अंतरिक्ष चट्टान के लिए बहुत अधिक गति है. हालांकि अभी यह पृथ्वी से लगभग 189 मिलियन मील दूर है, लेकिन अपने मौजूदा रास्ते के अनुसार 2028 तक यह हमारे ग्रह से 32 मिलियन मील की दूरी पर आ जाएगी. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अनुसार, 2039 में यह और भी करीब आ जाएगी जब इसकी दूरी घटकर 10 मिलियन मील रह जाएगी.

हालांकि आमतौर पर ‘1998 KY26’ को एक छोटी सी चट्टान माना जाता है, लेकिन इसकी गति में हुई रहस्यमयी बढ़ोतरी को देखते हुए एक वैज्ञानिक का दावा है कि यह असल में 4 दशक पहले खो गया कोई अंतरिक्ष यान है. हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब का मानना ​​है कि यह वस्तु वास्तव में ‘फोबोस 1’ (Phobos 1) हो सकती है, एक ऐसा अंतरिक्ष यान जिसे 1988 में तत्कालीन सोवियत संघ ने लॉन्च किया था.

मंगल ग्रह की यात्रा शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद यह यान कहीं खो गया था और गायब हो गया था, लेकिन प्रोफेसर लोएब का मानना ​​है कि ‘1998 KY26’ का आकार और इसकी रहस्यमयी हरकतें इस बात का सबूत हो सकती हैं कि खगोलविदों ने आखिरकार उस खोए हुए यान को ढूंढ लिया है. यह तस्वीर एक कलाकार की कल्पना है, जिसमें ‘1998 KY26’ नामक वस्तु पर जापान का ‘हायाबुसा 2’ (Hayabusa2) प्रोब उतरता हुआ दिखाई दे रहा है. यह प्रोब 2031 में इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करेगा.

1998 KY26 तेज गति से बढ़ रहा धरती की ओर

पृथ्वी के करीब मौजूद ऑब्जेक्ट ‘1998 KY26’ की एक काल्पनिक तस्वीर, जिस पर जापान का ‘हायाबुसा2’ (Hayabusa2) प्रोब उतर रहा है. यह प्रोब 2031 में इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करेगा. 2023 में वैज्ञानिकों ने पिछले 25 सालों के टेलीस्कोप डेटा का विश्लेषण करके पाया कि ‘1998 KY26’ सामान्य से कहीं अधिक तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है. लंबे समय तक लिए गए इन मापों से पता चला कि इस ऑब्जेक्ट को एक हल्का लगातार धक्का मिल रहा है. इसकी वजह से इसका रास्ता उस रास्ते से अलग हो गया, जिसकी उम्मीद वैज्ञानिकों ने केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के आधार पर की थी.

1998 KY26 है बहुत गर्म

अब एयरोस्पेस इंजीनियर कॉर्बिन हैनसेन और मासातोशी हिराबायाशी की एक नई स्टडी से पता चला है कि गति में आया यह रहस्यमयी उछाल ‘1998 KY26’ के अंदर होने वाली किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा नहीं है. हैनसेन और हिराबायाशी के अनुसार, ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि इसकी सतह पर या अंदर मौजूद बर्फ पिघलकर किसी जेट इंजन की तरह अंतरिक्ष में बाहर निकल रही हो, जिससे इसे यह गति मिल रही हो. ‘इकारस’ (Icarus) जर्नल में छपी नई रिसर्च के अनुसार, ‘1998 KY26’ इतना गर्म है कि इसमें पानी की बर्फ का टिक पाना मुमकिन नहीं है.

सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते समय इसके सबसे ठंडे हिस्सों का तापमान भी औसतन -53°F से -78°F या उससे अधिक रहता है. अंतरिक्ष में लंबे समय तक बर्फ को टिके रहने के लिए तापमान का बहुत कम होना ज़रूरी है. लगभग -198°F से भी नीचे.

क्षुद्रग्रह में नहीं है पानी

इस महीने जारी अपनी रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने लिखा कि हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि ‘1998 KY26’ संभवतः एक ऐसा एस्टेरॉयड (क्षुद्रग्रह) है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है. हालांकि, टीम के निष्कर्षों ने ‘डार्क कॉमेट’ (dark comet) थ्योरी को खारिज कर दिया है. इस थ्योरी के अनुसार, एस्टेरॉयड के अंदर छिपी बर्फ धीरे-धीरे गैस में बदल रही थी और उसे हल्का धक्का दे रही थी. भले ही कोई दिखाई देने वाली पूंछ या धूल का बादल नहीं दिखा.

फोबोस 1 (Phobos 1) अंतरिक्ष यान का एक मॉडल, यह सोवियत प्रोब 1988 में मंगल ग्रह के रास्ते में खो गया था. प्रोफेसर एवी लोएब (Avi Loeb) ने यह थ्योरी दी है कि 1998 KY26 असल में फोबोस 1 ही है. फोबोस 1 अंतरिक्ष यान का एक मॉडल, यह सोवियत प्रोब 1988 में मंगल ग्रह के रास्ते में खो गया था. प्रोफेसर एवी लोएब ने यह थ्योरी दी है कि 1998 KY26 असल में फोबोस 1 ही है.

इससे लोएब की यह थ्योरी सामने आती है कि यह रहस्यमयी वस्तु असल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली 36 फुट की कोई चट्टान नहीं है. लोएब और उनके सह-लेखकों एडम हिबर्ड और एडम क्राउल ने arXiv पर अपनी एक स्टडी जारी की है. इसमें तर्क दिया गया है कि इस वस्तु का आकार, असामान्य रूप से अधिक चमक, तेजी से घूमना और इसकी कक्षा (orbit), ये सभी बातें किसी मानव-निर्मित अंतरिक्ष यान से मेल खाती हैं..

हार्वर्ड में भौतिक विज्ञानी और ‘फ्रैंक बी. बेयर्ड जूनियर प्रोफेसर ऑफ साइंस’ के पद पर कार्यरत लोएब ने बताया कि इस वस्तु को मिलने वाला त्वरण (acceleration) सूर्य की ऊर्जा से आता है. यह ऊर्जा फोबोस 1 की चमकदार धातु की सतहों और सोलर पैनलों पर दबाव डालती है – जिससे ‘सोलर रेडिएशन प्रेशर’ (सौर विकिरण दबाव) जैसी स्थिति पैदा होती है. उन्होंने यह भी पाया कि फोबोस 1 का एक साधारण 3D मॉडल पृथ्वी से दूरबीनों द्वारा देखे गए 1998 KY26 की चमक में होने वाले बदलावों (जिन्हें ‘लाइट कर्व्स’ कहा जाता है) से काफी हद तक मेल खाता है.

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