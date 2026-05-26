Home > विदेश > पूर्वोत्तर उग्रवाद पर लगेगी लगाम! चीन नहीं – भारत आ रहे हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति; क्या है इसका महत्व

पूर्वोत्तर उग्रवाद पर लगेगी लगाम! चीन नहीं – भारत आ रहे हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति; क्या है इसका महत्व

President Min Aung Hlaing News: मिन आंग ह्लाइंग ने 10 अप्रैल 2026 को म्यांमार के राष्ट्रपति का पद संभाला था. उनकी ताजपोशी समारोह में भारत की ओर से कीर्ति वर्धन सिंह शामिल हुए थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 26, 2026 4:31:55 PM IST

मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा
मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा


Min Aung Hlaing India Visit: म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आ रहे हैं. उनका नई दिल्ली दौरा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर म्यांमार की सरकार को चीन और रूस के करीब माना जाता है. ऐसे में भारत को पहली प्राथमिकता देना दक्षिण एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की बदलती रणनीतिक राजनीति में महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है. यह यात्रा भारत-म्यांमार संबंधों के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है.

चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता

मिन आंग ह्लाइंग (Min Aung Hlaing) ने 10 अप्रैल 2026 को म्यांमार के राष्ट्रपति का पद संभाला था. उनकी ताजपोशी समारोह में भारत की ओर से कीर्ति वर्धन सिंह शामिल हुए थे. इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की ओर से भारत आने का निमंत्रण दिया गया था.

You Might Be Interested In

रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार के राष्ट्रपति नई दिल्ली के साथ अर्थव्यवस्था, विकास, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं. इससे पहले BIMSTEC सम्मेलन के दौरान भी उनकी पीएम मोदी से अलग मुलाकात हो चुकी है. चीन के साथ करीबी संबंधों के बावजूद भारत को प्राथमिकता देना क्षेत्रीय रणनीति के लिहाज से बड़ा संदेश माना जा रहा है.

1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनी चुनौती

भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1,600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए लंबे समय से चुनौती बनी हुई है. यह सीमा कई जगहों पर दुर्गम और संवेदनशील है, जिसका फायदा उग्रवादी संगठन उठाते रहे हैं. हाल ही में भारत के तत्कालीन नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी भी म्यांमार दौरे पर गए थे. उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था. दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति पर लगातार बातचीत जारी है.

‘मिशन 2029’ में म्यांमार की अहम भूमिका

केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए “मिशन 2029” पर काम कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी नेटवर्क को समाप्त करने की समयसीमा 2029 तय की है.

हालांकि मणिपुर की स्थिति अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. वहां जातीय हिंसा और उग्रवादी गतिविधियां पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाई हैं. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कई उग्रवादी संगठन म्यांमार सीमा का इस्तेमाल सुरक्षित ठिकाने और हथियारों की सप्लाई के लिए करते हैं. इस वजह से म्यांमार का सहयोग भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है.

उग्रवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना

पूर्वोत्तर भारत के कई उग्रवादी संगठन जैसे NSCN, ULFA और कुछ मणिपुरी गुट लंबे समय से म्यांमार में छिपते और ट्रेनिंग कैंप चलाते रहे हैं. जब भारतीय सुरक्षा बल कार्रवाई तेज करते हैं तो ये संगठन सीमा पार कर म्यांमार में शरण ले लेते हैं.

भारत पहले भी म्यांमार की जमीन पर उग्रवादी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देश सीमा सुरक्षा पर और बेहतर तालमेल बनाते हैं तो उग्रवाद पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकता है.

नार्को-टेररिज्म भी बड़ी चिंता

भारत-म्यांमार सीमा केवल उग्रवाद ही नहीं, बल्कि नार्को-टेररिज्म के लिए भी बड़ी चुनौती मानी जाती है. इस सीमा से ड्रग्स, हथियार और अवैध तस्करी के नेटवर्क संचालित होने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार चीन, पाकिस्तान और हाल के वर्षों में बांग्लादेश से जुड़े नेटवर्क भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं. ऐसे में मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा केवल कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

US Iran Conflict: अटैक हेलिकॉप्टर, माइंस और मिसाइलें…होर्मुज की जंग में US-ईरान कर रहे इन घातक हथियारों का इस्तेमाल

Tags: india myanmar borderindia myanmar relationsMin Aung Hlaing India Visitnorth east insurgencyPresident Min Aung Hlaing
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप...

May 25, 2026

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

खराब होने से बचाएं हरा धनिया! जानिए 5 बेस्ट स्टोरिंग...

May 25, 2026
पूर्वोत्तर उग्रवाद पर लगेगी लगाम! चीन नहीं – भारत आ रहे हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति; क्या है इसका महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पूर्वोत्तर उग्रवाद पर लगेगी लगाम! चीन नहीं – भारत आ रहे हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति; क्या है इसका महत्व
पूर्वोत्तर उग्रवाद पर लगेगी लगाम! चीन नहीं – भारत आ रहे हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति; क्या है इसका महत्व
पूर्वोत्तर उग्रवाद पर लगेगी लगाम! चीन नहीं – भारत आ रहे हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति; क्या है इसका महत्व
पूर्वोत्तर उग्रवाद पर लगेगी लगाम! चीन नहीं – भारत आ रहे हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति; क्या है इसका महत्व