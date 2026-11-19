प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार ईसाई आबादी से ज्यादा है. इसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम परिवारों में बच्चों की औसत संख्या अधिक होना है. रिपोर्ट के मुताबिक, धर्म बदलने के बजाय जन्मदर किसी भी धर्म की आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है. इस हिसाब से 2035 तक इस्लाम धर्म आबादी के मामले में ईसाई धर्म को पीछे छोड़ सकता है. समझिए पूरा समीकरण.

2035 तक इस्लाम बनेगा सबसे बड़ा धर्म!

प्यू के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 में दुनिया में 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुसलमान थे. अनुमान है कि 2035 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर 2.57 अरब और ईसाई आबादी 2.52 अरब हो जाएगी. वहीं, 2070 तक मुसलमानों की संख्या 3.6 अरब से ज्यादा और ईसाइयों की आबादी 3 अरब से थोड़ी कम रहने का अनुमान है.

इस्लाम में जन्मदर बढ़ना है मुख्य कारण

रिपोर्ट के मुताबिक, 2020-2025 के दौरान मुस्लिम महिलाओं में औसतन 3.1 बच्चे प्रति महिला पैदा हुए, जबकि ईसाई महिलाओं में यह आंकड़ा 2.5 और अन्य महिलाओं में 1.6 रहा. इस दौरान मुस्लिम माताओं से 25.2 करोड़ और ईसाई माताओं से 20.8 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ. रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, 2020 से 2070 के बीच मुस्लिम आबादी 80% और ईसाई आबादी 30% बढ़ सकती है.

बदलेगा वैश्विक समीकरण

रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले वर्षों में कई देशों का धार्मिक समीकरण बदल सकता है. अमेरिका में 2065 तक ईसाइयों की आबादी घटकर 17.4 करोड़ रह सकती है. वहीं, 2070 तक आधे से ज्यादा ईसाई उप-सहारा अफ्रीका में होंगे और कांगो सबसे ज्यादा ईसाई आबादी वाला देश बन सकता है. दूसरी ओर, पाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है, जिसके बाद भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया का नंबर होगा.

प्यू के मुताबिक, हिंदू और यहूदी आबादी बढ़ने के बावजूद दुनिया की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी घट सकती है. वहीं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में आबादी कम होने से बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में भी गिरावट आने का अनुमान है.

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