India Pakistan Conflict: हम पूर्व से शुरुआत करेंगे फिर…आसिम मुनीर ने फिर से दिया भड़काऊ बयान, भारत के दिग्गज उद्योगपति को दी धमकी

Asim Munir On Mukesh Ambani: एक बार फिर पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। अमेरिका में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए मुनीर ने धार्मिक लहजे में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 11, 2025 15:38:13 IST

Asim Munir On Mukesh Ambani: ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान की दुम सीधी नहीं हो रही है। अब एक बार फिर पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। अमेरिका में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए मुनीर ने धार्मिक लहजे में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी है।

मुनीर ने अपने बयान में कहा कि, ‘एक ट्वीट किया गया था, जिसमें सूरह फील और मुकेश अंबानी की तस्वीर थी, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा।’ मुनीर ने धमकी भरे लहजे में कहा, ‘हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उनके सबसे कीमती संसाधन हैं, और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे।’

क्या होता है ‘सूरह फ़ील’ का मतलब?

आपको बता दें कि फ़ील एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ हाथी होता है। सूरह फ़ील क़ुरान की एक सूरा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ईश्वर ने पक्षियों से दुश्मन हाथियों पर पत्थर बरसवाए और उन्हें भूसे में बदल दिया। आसिम मुनीर हाफ़िज़-ए-क़ुरान हैं, यानी उन्हें पूरी क़ुरान कंठस्थ है। इससे पहले भी वह भारत के ख़िलाफ़ भावनाएँ भड़काने के लिए इसी तरह के धार्मिक नारों का इस्तेमाल करते रहे हैं।

भारतीय बांध को मिसाइल से गिरा देंगे – आसिम मुनीर

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपे मुनीर ने भारत पर मिसाइल हमले की भी धमकी दी थी। अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन करते हुए मुनीर ने कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है, तो उसे मिसाइलों से नष्ट कर दिया जाएगा। हम भारत के बांध बनाने का इंतज़ार करेंगे और फिर उसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी भारत की पैतृक संपत्ति नहीं है, और हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है।

पाक एक गैर-जिम्मेदार देश – भारत

आसिम मुनीर की धमकियों पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-ज़िम्मेदार देश’ की मानसिकता वाला बताया है। सरकारी सूत्रों ने मुनीर के बयान को बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताया और चेतावनी दी कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गैर-सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ने का वास्तविक खतरा है।

