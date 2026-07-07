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होटल के कमरे में 40 साल की महिला के साथ मिले 2 और शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में उलझी पुलिस

America Crime News: अमेरिका के ह्यूस्टन के होटल में महिला ने पहले तो अपने दो छोटे बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी. फिर खुद सुसाइड कर लिया.

By: JP Yadav | Published: July 7, 2026 11:34:55 AM IST

होटल के कमरे में 40 साल की महिला के साथ मिले 2 और शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में उलझी पुलिस
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America Crime News: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के टेक्सास (Texas) राज्य के शहर ह्यूस्टन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर 40 वर्षीय एक महिला ने अपने बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली.  महिला ने होटल के कमरे में अपने दो छोटे बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद फिर खुद को भी गोली मार ली. यह मामला मर्डर-सुसाइड (हत्या और आत्महत्या) का लग रहा है. पुलिस ट्रिंपल मर्डर मामले की जांच में जुट गई है. उधर, पुलिस का कहना है कि यह हादसा ह्यूस्टन के एक होटल के कमरे में हुआ. 40 साल की मां ने अपने 9 साल के बेटे और 6 साल की बेटी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली. दक्षिण-पश्चिम ह्यूस्टन के मैरियट रेजिडेंस इन के कर्मचारियों को शुक्रवार को शव मिले. उन्हें शक तब हुआ जब बुधवार से कमरे से किसी के भी होने की कोई खबर नहीं मिली थी.

उधर, ह्यूस्टन पुलिस दोपहर से ठीक पहले मौतों की जांच के लिए पहुंची और इसे मर्डर-सुसाइड का मामला मान रही है.  जांच अधिकारी लेफ्टिनेंट लैरी क्रॉसन ने कहा कि आज बहुत दुखद घटना हुई – दुर्भाग्य से दो बच्चों की बहुत कम उम्र में मौत हो गई. अभी शुरुआती तौर पर हमें लगता है कि यह मर्डर-सुसाइड का मामला है. ऐसा लगता है कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं. पुलिस जांच जारी रखेगी और मेडिकल एग्जामिनर मौत की वजह की पुष्टि करेंगे.

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महिला ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम

पुलिस के लिए यह भी जांच का विषय है कि उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? क्या वह परिवार से परेशान थी या फिर पति की तरफ से कोई दिक्कत थी. बताया जा रहा है कि बच्चों की हत्या करने के महिला से सुसाइड किया, ऐसे में लगता है कि वह नहीं चाहती थी कि उसके मरने के बाद बच्चों को कोई दिक्कत हो. हालांकि, महिला और 2 बच्चों की हत्या में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सही तथ्य और सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी.

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Tags: crime news
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