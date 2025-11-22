Home > विदेश > मोसाद की हिटलिस्ट में नंबर-1 पर है ये शख्स, फिर भी आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजरायल; कई मिशन हो चुके हैं फेल!

मोसाद की हिटलिस्ट में नंबर-1 पर है ये शख्स, फिर भी आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजरायल; कई मिशन हो चुके हैं फेल!

Mossad Next Target: इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद अपने हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन्स, टारगेटेड किलिंग्स और डरावनी टैक्टिक्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 22, 2025 3:09:35 AM IST

Mossad Next Target
Mossad Next Target


Israel Next Target: इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद अपने हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन्स, टारगेटेड किलिंग्स और डरावनी टैक्टिक्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इसके बावजूद, एक आदमी है जिसे मोसाद अभी तक खत्म नहीं कर पाया है. यहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई की बात हो रही है। माना जाता है कि वह मोसाद की हिट लिस्ट में वो सबसे ऊपर हैं। 

फेल हो गया था इज़राइल का प्लान

इज़राइल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई के दौरान, मोसाद ने खामेनेई को खत्म करने का प्लान भी बनाया था। खामेनेई से जुड़ी सारी इंटेलिजेंस इज़राइली डिफेंस फोर्स (IDF) को देने का प्लान बनाया गया था ताकि IDF लड़ाई के दौरान उन्हें टारगेट कर सके। हालांकि, यह मिशन पूरा होने से पहले ही फेल हो गया.

किस देश के पास है सबसे ज्यादा फाइटर जेट, भारत के मुकाबले कहां खड़ा है पाकिस्तान? यहां देखें टॉप 6 लिस्ट

खामेनेई ने बनाई सीक्रेट स्ट्रेटेजी

लड़ाई के दौरान, खामेनेई को एहसास हुआ कि उनकी जान कभी भी जा सकती है। फिर उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी बनाई। कहा जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की सलाह पर, उन्होंने तेहरान में एक अंडरग्राउंड बंकर में शरण ली। यह बंकर इतना सुरक्षित है कि अंदर कोई मोबाइल, सैटेलाइट या रेडियो सिग्नल काम नहीं करते। यह सिस्टम मोसाद को उसकी लोकेशन का पता लगाने या किसी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए बनाया गया था। ईरान के मजबूत साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और सीक्रेट नेटवर्क ने मोसाद को उस तक पहुँचने से रोक दिया.

खामेनेई ने किसी भी अचानक हमले या घुसपैठ को रोकने के लिए अपने बंकर के अंदर भारी सिक्योरिटी तैनात की है। इज़राइल ने संकेत दिया है कि जब तक खामेनेई को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक उसका युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि इज़राइल इसे ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव का हल मानता है.

खामेनेई – ईरान की सत्ता में सबसे ताकतवर व्यक्ति

खामेनेई पिछले 44 सालों से ईरान की सत्ता में सबसे ताकतवर व्यक्ति रहे हैं। उनका एक हाथ पैरालाइज्ड है और उन्हें सुनने में दिक्कत है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पावर अनलिमिटेड है। 1989 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद, उन्होंने प्रेसिडेंट की कई संवैधानिक शक्तियों को अपने ऑफिस में ट्रांसफर करने के लिए संविधान में बदलाव किया। इससे उन्हें न केवल देश की पॉलिटिक्स पर बल्कि मिलिट्री और धार्मिक संस्थाओं पर भी पूरा कंट्रोल रखने की इजाज़त मिलती है। यह ताकत और असर उन्हें मोसाद का मुख्य टारगेट बनाता है.

दूसरों की जमीन हड़पने वाले चीन के नागरिकों को ये देश बना रहा गुलाम! जानें क्या है पूरा मामला?

Tags: Ayatollah Ali KhameneIran Israel TensionMossad MissionMossad Next Target
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती...

November 23, 2025

24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट

November 23, 2025

आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां

November 22, 2025

रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या...

November 22, 2025

23 नवंबर 2025 को इन राशि वालों के कार्यों में...

November 22, 2025

अब डिनर के साथ 5 मिनट में बनाएं हेल्दी मिक्स...

November 22, 2025
मोसाद की हिटलिस्ट में नंबर-1 पर है ये शख्स, फिर भी आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजरायल; कई मिशन हो चुके हैं फेल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मोसाद की हिटलिस्ट में नंबर-1 पर है ये शख्स, फिर भी आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजरायल; कई मिशन हो चुके हैं फेल!
मोसाद की हिटलिस्ट में नंबर-1 पर है ये शख्स, फिर भी आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजरायल; कई मिशन हो चुके हैं फेल!
मोसाद की हिटलिस्ट में नंबर-1 पर है ये शख्स, फिर भी आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजरायल; कई मिशन हो चुके हैं फेल!
मोसाद की हिटलिस्ट में नंबर-1 पर है ये शख्स, फिर भी आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजरायल; कई मिशन हो चुके हैं फेल!