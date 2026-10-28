Moses Mujurizi कौन है? जिसने 38 लोगों को मारा; फिर डेडबॉडी के साथ किया उससे भी घिनौना काम

Moses Mujurizi : नरभक्षी यह शब्द आपने सुना होगा. यकीनन ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी. सामान्य तौर पर नरभक्षी (जिसे आदमखोर या कैनिबल भी कहा जाता है) वह प्राणी या मनुष्य होता है, जो अपनी ही जाति या प्रजाति के सदस्यों का मांस खाता है. भारत में ऐसे मामले बहुत कम आए हैं, जिसमें किसी शख्स पर इस तरह का आरोप लगा हो. बहरहाल यह मामला युगांडा से जुड़ा. यहां के नागरिक मोसेस मुजुरीज़ी पर आरोप है कि उसने अलग-अलग समय और महीने में कुल 38 लोगों की हत्या की और मृत लोगों का मांस खा गया. युगांडा के सैन्य प्रमुख मुहूज़ी काइनरुगाबा ने एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की घोषणा की है, जिस पर 2010 से 2025 के दौरान 38 लोगों की हत्या करने और उन्हें खाने का आरोप है.

कौन है मोसेस मुजुरीज़ी?

संदिग्ध की पहचान मोसेस मुजुरीज़ी के रूप में हुई है. आरोप है कि उसने मसाका, इबांडा और काज़ो जिलों में लोगों को अपना शिकार बनाया. काइनरुगाबा ने सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाने और मौत की सजा देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक अदालत में ये आरोप साबित नहीं हुए हैं. दिसंबर 2013 की एक मीडिया जांच में फ्रेड मुजुलीज़ी (जिसे कुलाइश कामुगिशा के नाम से भी जाना जाता है) को एक संदिग्ध ‘कॉन्ट्रैक्ट किलर’ (भाड़े का हत्यारा) बताया गया था. उस पर मसाका, राकाई, लियानतोंडे, सांगा और कालिसिज़ो जैसे इलाकों में हुए हमलों में शामिल होने का आरोप था. रिपोर्ट के अनुसार, 2013 के दौरान ग्रेटर मसाका में इस तरह के हमलों में 35 लोगों की जान गई थी. हालांकि, इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी कि इनमें से कितने लोगों की हत्या के लिए मुजुलीज़ी जिम्मेदार है? आरोप है कि उसने 2010 से 2025 के बीच मसाका, इबांडा और काज़ो जिलों में इन हत्याओं को अंजाम दिया.

सुरक्षाकर्मियों ने की आरोपी की मदद

इससे पहले पुलिस ने 2012 और 2013 के बीच मसाका और राकाई में हुई कई हत्याओं के मामले में मुजुलीज़ी नाम के एक संदिग्ध को जोड़ा था. पुरानी जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि उसे कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह या तो भाग निकला या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में रिहा हो गया. बताया जाता है कि पुलिस को शक था कि कुछ सुरक्षाकर्मियों ने ही इस संदिग्ध को पुलिस की पकड़ से बचने में मदद की थी.

मिल सकती है मौत की सजा

अब युगांडा के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल मुहूज़ी काइनरुगाबा ने एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की घोषणा की है, जिस पर 15 सालों के दौरान 38 लोगों की हत्या करने और उन्हें खाने का आरोप है. उन्होंने कहा कि अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उस पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाया जाएगा और उसे मौत की सजा दी जाएगी.

सोमवार, 26 अक्टूबर को X पर एक पोस्ट में काइनरुगाबा ने मुजुरीज़ी को देश के सबसे खतरनाक सीरियल किलर और नरभक्षी (cannibal) में से एक बताया. उन्होंने लिखा- ‘मुझे अपने देशवासियों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सुरक्षा बलों ने उस दुष्ट मोसेस मुजुरीज़ी को गिरफ्तार कर लिया है. यह युगांडा के इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर और नरभक्षी है.’ सेना प्रमुख ने आगे कहा- ‘उसने 2010-2025 के बीच मसाका, इबांडा और काज़ो में 38 लोगों की हत्या की और उन्हें खा गया. हम उसे सबके सामने सजा सुनाएंगे और निश्चित रूप से उसे मौत के घाट उतार देंगे.’

कब हुआ शक?

संदिग्ध के खिलाफ ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब ग्रेटर मसाका में हुई कई हत्याओं की फिर से जांच की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया की पुरानी रिपोर्टों में फ्रेड मुजुलीज़ी (जिसे कुलाइश कामुगिशा के नाम से भी जाना जाता है) नामक एक संदिग्ध सीरियल किलर का जिक्र मिलता है. काइनरुगाबा ने हथकड़ी पहने संदिग्ध की एक तस्वीर भी जारी की और अन्य संभावित हत्यारों को चेतावनी दी.

संदिग्ध पर क्या आरोप हैं?

NDTV के अनुसार, जांचकर्ताओं का आरोप है कि संदिग्ध पूरे परिवारों को निशाना बनाता था. वह घरों में घुसकर लोगों पर धारदार हथियार (माचेते) से हमला करता था. मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेड मुजुलीज़ी से जुड़े हमलावर पीड़ितों के घरों की दीवारें तोड़कर अंदर घुसते थे और फिर वहां मौजूद लोगों पर हमला करते थे. एक बेहद क्रूर घटना में उसके कथित साथियों ने पेंटेकोस्टल पादरी स्टीवन मुगाम्बे के घर में घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों की हत्या कर दी थी. पल्स की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2013 में राकाई जिले में मुगाम्बे के परिवार से जुड़े 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

भौतिक सबूत बनेंगे अहम

अब जांचकर्ता यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस इलाके में लापता लोगों के अनसुलझे मामले और पहले हुई हत्याओं के रिकॉर्ड इन कथित अपराधों से जुड़े हो सकते हैं. खबरों के मुताबिक, अधिकारियों को संदिग्ध के घर से कुछ भौतिक सबूत मिले हैं, हालांकि इन सबूतों के बारे में या उनके महत्व के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. इन आरोपों पर अभी कानूनी प्रक्रिया चलनी बाकी है.

लग चुके हैं मानव तस्करी के भी आरोप

पुरानी जांचों से क्या पता चलता है? यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब युगांडा के ग्रेटर मसाका क्षेत्र में एक दशक से भी पहले हुई उन हत्याओं की जांच चल रही है, जिन्होंने वहां के लोगों में दहशत फैला दी थी. हालिया रिपोर्टों में एक और हत्या के मामले का जिक्र है, जिसमें फ्रेड मुजुलीज़ी और हुज़ैरुह क्याम्बाडे ​​को 16 अक्टूबर, 2026 को मसाका के ग्रेड वन मजिस्ट्रेट प्राइमर क्योमुगिशा के सामने पेश किया गया था. युगांडा रेडियो नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों पर ग्रेटर मसाका में 28 सितंबर को एक महिला की हत्या और मानव तस्करी से जुड़े आरोप लगाए गए हैं.