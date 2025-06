Video : सड़कें नहर में हुईं तब्दील, 80,000 लोग हुए घर से बेघर…जल प्रलय से कांप गया भारत का ये पड़ोसी देश

Floods In China : चीन के दक्षिण-पश्चिम में बाढ़ के कारण 80,000 से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जबकि एक पुल ढहने के कारण एक ट्रक चालक को बचाने के लिए नाटकीय तरीके से बचाव अभियान चलाया गया, जो किनारे पर लटक रहा था। राज्य मीडिया ने बुधवार को बताया, चीन में भीषण गर्मी पड़ रही है, देश के कई हिस्सों में लू चल रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है।

राज्य समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि मंगलवार दोपहर तक दक्षिण-पश्चिमी प्रांत गुइझोउ से लगभग 80,900 लोगों को निकाला गया था। समाचार एजेंसी ने बताया कि रोंगजियांग काउंटी में एक फुटबॉल मैदान “तीन मीटर पानी में डूबा हुआ था”।

राज्य प्रसारक सीसीटीवी के फुटेज में दिखाया गया है कि भीषण बाढ़ के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं और प्रांत के एक पहाड़ी इलाके में एक पुल ढह गया है। फुटेज में दिखाया गया है कि बचाव दल निवासियों को ले जा रही नावों को गंदे, घुटने तक पानी में धकेल रहे थे और बच्चे किंडरगार्टन में इंतजार कर रहे थे, जबकि आपातकालीन कर्मी उनके पास आ रहे थे।

Largest flood on record!

The Duliu River in Rongjiang, Guizhou in China just saw its most extreme flood ever, with water surging at 11,400 cubic meters per second and rising a staggering 11 meters above normal levels!pic.twitter.com/ORdRQMfQ9s

