Home > विदेश > Mom Son Illicit Affair: मां ने अपने ही बेटे से बनाया शारीरिक संबंध, रूम बंद कर 100 बार किया गंदा काम, कैसे हुआ खुलासा?

Mom Son Illicit Affair: मां ने अपने ही बेटे से बनाया शारीरिक संबंध, रूम बंद कर 100 बार किया गंदा काम, कैसे हुआ खुलासा?

Mom Son Illicit Relation: पुलिस की पूछताछ में बेटे ने बताया कि वह 18 साल की उम्र से अपनी मां के साथ यौन संबंध बना रहा था. जांचकर्ताओं ने दोबारा उससे इस संबंध में पूछताछ की, जिस पर उसने अपने बयान की पुष्टि की.

By: Hasnain Alam | Published: September 18, 2026 5:30:20 PM IST

महिला ने अपने बेटे के साथ बनाए 100 बार यौन संबंध
महिला ने अपने बेटे के साथ बनाए 100 बार यौन संबंध


Mother Son Illicit Relation: अमेरिका के फ्लोरिडा से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां 46 साल की महिला और उसके 22 वर्षीय बेटे पर कथित तौर पर आपसी यौन संबंध बनाने के आरोप में अनाचार का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित संबंधों की बात स्वीकार की. महिला ने जांचकर्ताओं को बताया कि यह सिलसिला उसके बेटे के 18 साल  का होने के बाद शुरू हुआ और करीब चार साल तक चलता रहा.

मामला लेकलैंड में एक घरेलू विवाद के बाद सामने आया. पुलिस के मुताबिक, क्रिस्टिना क्लेमेन्स ने अपने बेटे शेन क्लेमेन्स के खिलाफ मारपीट की शिकायत करते हुए पुलिस को फोन किया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने शेन को गिरफ्तार कर लिया.

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बेटे ने पुलिस की पूछताछ में किया खुलासा

पूछताछ के दौरान शेन ने अधिकारियों को बताया कि वह 18 वर्ष की उम्र से अपनी मां के साथ यौन संबंध बना रहा था. जांचकर्ताओं ने दोबारा उससे इस संबंध में पूछताछ की, जिस पर उसने अपने बयान की पुष्टि की. शेरिफ ग्रेडी जुड के मुताबिक, पूछताछ के दौरान शेन अपने दावे पर कायम रहा.

जांच के दौरान क्रिस्टिना के पति से भी पूछताछ की गई. उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें कथित संबंधों की जानकारी नहीं थी. हालांकि, उन्होंने बताया कि मां-बेटे के एक साथ मास्टर बेडरूम में समय बिताने को लेकर उन्हें संदेह होता था. उनके अनुसार, दोनों कभी-कभी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते थे.

महिला के पति ने पुलिस को और क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, क्रिस्टिना ने पूछताछ में बताया कि मां-बेटे के बीच करीब 100 बार यौन संबंध बने. उनके पति ने अधिकारियों को यह भी बताया कि वह और क्रिस्टिना शादीशुदा हैं और साथ रह रहे हैं.

शेन पर अपनी मां के साथ घरेलू हिंसा के तहत मारपीट करने का अतिरिक्त आरोप भी लगाया गया है. वह फिलहाल हिरासत में है और उसकी जमानत तय नहीं की गई है. 

वहीं, क्रिस्टिना पर अनाचार के अलावा घरेलू मारपीट और खुले तौर पर व्यभिचार के आरोप लगाए गए हैं. उन्हें 4 सितंबर को कुल 6,250 डॉलर के मुचलके पर रिहा कर दिया गया. पुलिस ने मां-बेटे के कथित संबंध को गैरकानूनी बताया है. हालांकि, मामले में लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं.

Tags: america newshome-hero-pos-3World news
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