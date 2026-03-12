Home > विदेश > Mojtaba Khamenei: खामेनेई की तरह मोजतबा को भी मार देंगे! नहीं मानी ट्रंप की बात तो ईरान में मचेगी फिर तबाही

Mojtaba Khamenei: खामेनेई की तरह मोजतबा को भी मार देंगे! नहीं मानी ट्रंप की बात तो ईरान में मचेगी फिर तबाही

Donald Trump: अगर ईरान के नए बने सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई वॉशिंगटन की मांगें मानने से मना करते हैं, तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी हत्या का सपोर्ट करेंगे.

By: Heena Khan | Published: March 12, 2026 7:26:40 AM IST

donald trump
donald trump


Iran Israel War: ईरान इजराइल में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ऐसी बात कह दी है जिसने ईरान की चिंता बढ़ा दी है, दरअसल, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ईरान के नए बने सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई वॉशिंगटन की मांगें मानने से मना करते हैं, तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी हत्या का सपोर्ट करेंगे. रिपोर्ट में कहा गया अल्टीमेटम ज़्यादातर इस बात पर है कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम छोड़ दे. रिपोर्ट में बताए गए US अधिकारियों ने कहा कि अगर नए ईरानी लीडर इन शर्तों को नहीं मानते हैं, तो ट्रंप उन्हें हटाने का सपोर्ट करने को तैयार हैं.

इज़राइली ऑपरेशन किसी भी हमले का कारण बन सकता है

चर्चा से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन इज़राइल ही करेगा, जो शायद 28 फरवरी को मोजतबा के पिता, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या वाले हमले जैसा होगा. बड़े खामेनेई की मौत उन एयरस्ट्राइक में हुई थी जिनमें ईरान के सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाया गया था, इस घटना से पूरे इलाके में तनाव काफी बढ़ गया था. उनकी मौत से ईरान में अचानक लीडरशिप का खालीपन आ गया, जिससे मोजतबा के देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक और धार्मिक पद पर तेज़ी से पहुंचने का रास्ता बन गया. ट्रंप ने छोटे खामेनेई को अपॉइंट करने के फैसले की खुलकर आलोचना की है, और चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने मौजूदा रास्ते पर चलता रहा तो नया लीडर “शांति से नहीं रह पाएगा”.

क्या बोले ट्रंप 

फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने कहा कि वो तेहरान के लीडरशिप ट्रांज़िशन से खुश नहीं हैं. मोजतबा खामेनेई के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछे जाने पर US प्रेसिडेंट ने कहा, “मैं खुश नहीं हूँ,” और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नया लीडर “शांति से रह पाएगा”. मोजतबा के प्रमोशन से पहले, ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान की अगली लीडरशिप को बनाने में यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका होनी चाहिए, और इसकी तुलना वेनेज़ुएला में पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अमेरिका की पिछली भागीदारी से की थी.

