नई दिल्ली। चीन दौरे पर गए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनकर भारत भड़क गया है। यूनुस ने चीन की धरती पर कहा कि इस क्षेत्र के समुद्र का एक मात्र गार्जियन ढाका है। उन्होंने चीन को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि उनके पास बांग्लादेश में बिजनेस करने का बड़ा मौका है। मोहम्मद यूनुस ने इस दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया, जिसे सुनकर सरकार के कान खड़े हो गए।

मोहम्मद यूनुस ने चीन को लुभाते हुए कहा कि भारत के सात राज्य यानी पूर्वी भाग, जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, वो पूरी तरह से भूमि से घिरे हुए हैं। मतलब वो भारत का लैंड लॉक्ड एरिया है। समुद्र तक पहुँचने के लिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में जो समुद्र है, उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। यूनुस ने यह टप्पणी अपने चार दिवसीय चीन दौरे के दौरान की थी। अब उनके भाषण का क्लिप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जारी किया है।

What a Difference Half a Year Makes! From Holding Clinton’s Hand to Asking for China’s

Bangladesh’s interim leader Yunus attempts to sell Dhaka by downplaying India during official visit to China. pic.twitter.com/ZIENvOzs5A

