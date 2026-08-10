‘बाथरूम में आओ’ रात 11 बजे बिजनेसमैन ने फोन कर युवती को बुलाया, इसके बाद ‘ऑफर’ सुनकर रोने लगी

अरबपति मोहम्मद अल फ़ायद की स्कॉटलैंड स्थित डरावनी हवेली (कैसल ऑफ़ हॉरर्स) में काम करने वाली महिला ने पहली बार बताया है कि कैसे हैरोड्स के पूर्व मालिक ने उसका यौन शोषण किया. केटी नाम की इस अधेड़ उम्र की मां ने अल फ़ायद के हाथों सहे गए बुरे अनुभवों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उनका मानना ​​है कि कमज़ोर बैकग्राउंड की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया था. केटी रॉस-शायर के बाल्नागाउन कैसल में काम करने वाली पहली महिला हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि उनके डरावने अनुभव पिछले 3 दशकों से उन्हें परेशान कर रहे हैं. उनका यह बयान ‘द स्कॉटिश मेल ऑन संडे’ की उस रिपोर्ट के कुछ हफ़्ते बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि स्कॉटलैंड पुलिस ने 2021 में सामने आए हमले के आरोपों की जांच फिर से शुरू कर दी है. यहां पर बता दें कि मिस्र के अरबपति बिजनेसमैन मोहम्मद अल फयाद 94 वर्ष की आयु में वर्ष 2023 निधन हो गया था.

जांच शुरू होने के बाद केटी को उम्मीद है कि उनके अनुभव से दूसरी महिलाओं खास तौर से स्कॉटलैंड की महिलाओं को आवाज उठाने की हिम्मत मिलेगी. उन्होंने इस स्कैंडल की सार्वजनिक जांच की मांग का भी समर्थन किया है. एक बच्चे की मां केटी बाल्नागाउन से आधे घंटे की दूरी पर स्थित हाइलैंड्स के एक गांव में पली-बढ़ीं. उनका बचपन बहुत सुखद नहीं था. उन्होंने कुछ समय केयर सरकारी देखरेख में बिताया था और कम उम्र से ही अपना गुजारा खुद करना पड़ा था.

2023 में हुई थी बिज़नेसमैन मोहम्मद अल फ़ायद की मौत

केटी ने बताया कि वह एक सिक्युरिटी गार्ड से बात कर रही थीं. इसी दौरान उसने मुझे बताया कि हाउसकीपिंग की एक नौकरी खाली है, जिसमें मुझे अभी मिल रही सैलरी से दोगुनी कमाई हो सकती थी. मैंने सोचा- क्यों नहीं?. इंटरव्यू अच्छा रहा और मुझे नौकरी मिल गई. दुखद यह है कि बिज़नेसमैन मोहम्मद अल फ़ायद की 2023 में मौत हो गई, बिना अपने गलत कामों का हिसाब दिए.

हाउसकीपर के तौर पर एक महीने काम करने के बाद केटी ने बताया कि मिस्टर अल फ़ायद ने खुद उनसे परिवार की नैनी बनने और उनके साथ दुनिया भर में घूमने के लिए कहा कि ताकि वह उनकी बेटियों जैस्मीन और कैमिला की देखभाल कर सकें. अब उन्हें लगता है कि मिस्टर अल फ़ायद ने उन्हें इसलिए ‘चुना’ था क्योंकि उन्हें पता था कि वह कमज़ोर बैकग्राउंड से हैं और उन्हें आसानी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया जा सकता है.

मेडिकल जांच करवाने के लिए डलवाया गया दबाव

केटी ने बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनकी नैनी बनूंगी. उन्होंने कहा कि वह मेरे दांत ठीक करवाने में मदद करेंगे, मुझे जो भी चाहिए होगा उसमें मदद करेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें पिता जैसा मानूं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे आस-पास ज़्यादा परिवार वाले नहीं हैं. केटी के पास पासपोर्ट नहीं था क्योंकि वह पहले कभी स्कॉटलैंड से बाहर नहीं गई थीं, और मिस्टर अल फ़ायद ने तुरंत एक पासपोर्ट का इंतज़ाम कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मेडिकल जांच करवानी होगी, उन्हें इनवरगॉर्डन के लोकल NHS अस्पताल भेजा गया, जहां उन्होंने बताया कि मिस्टर अल फ़ायद ने टेस्ट करवाने के लिए प्राइवेट इंतज़ाम किया था.

महिला का कराया गया एचआईवी टेस्ट

केटी ने बताया कि उनका स्मीयर टेस्ट और ब्लड टेस्ट हुआ, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि ये टेस्ट किसलिए हो रहे हैं, और उन्हें लंदन के एक प्राइवेट क्लिनिक में स्टूल सैंपल (मल का नमूना) भी भेजना पड़ा. उन्होंने आगे बताया क बाद में मेरे GP ने मुझसे पूछा कि 18 साल की उम्र में मैंने दो बार एड्स (AIDS) का टेस्ट क्यों करवाया था. मैं हैरान रह गई. मुझे नहीं पता था कि वे इन चीज़ों की जांच कर रहे थे. जैसे ही केटी फ़ायद परिवार के साथ निकलीं, उन्होंने बताया कि सिक्युरिटी गार्ड्स ने उनसे उनका पासपोर्ट ले लिया. उन्हें अपने परिवार या दोस्तों को यह बताने से भी मना किया गया कि वह कहां थीं.

गले लगाकर छूते थे संवेदनशील अंग

केटी सबसे पहले फ़िनलैंड के एस्पू गईं, जो मिस्टर अल फ़ायद की पत्नी हेनी वाथेन का घर है. वहां से परिवार फ़्रांस के सेंट ट्रोपेज़ गया और एक हफ़्ते के क्रूज़ पर गया. केटी ने बताया कि वह मुझे गले लगाते थे. मेरे बट (कूल्हे) को छूते थे, या उनके हाथ गलत जगह लग जाते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब तो गलती से हो जाता है. या यह उनके कल्चर का हिस्सा है. ऐसा हमेशा तब होता था जब आस-पास कोई और नहीं होता था. वहीं, जब ग्रुप UK लौटा, तब उस बड़े बिज़नेसमैन ने सरे के ऑक्सटेड में अपने बैरो ग्रीन कोर्ट मेंशन में केटी पर हमला किया.

उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे रात को लगभग 10:30 या 11 बजे बुलाया और कहा. मैंने शावर लिया है. मेरा शावर साफ़ होना चाहिए. आओ और इसे साफ़ करो, प्लीज़. आमतौर पर उनके बाद सफ़ाई न करने और पजामा पहने होने के बावजूद केटी ने कहा कि उन्हें उनकी बात माननी पड़ी और वह 17वीं सदी की उस ऐतिहासिक हवेली में उनके बेडरूम में गईं. उन्होंने कहा कि मैंने शावर साफ़ किया और उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर बैठने के लिए कहा. फिर उन्होंने मुझसे अपने ड्रेसिंग गाउन के अंदर हाथ रखवाया. केटी ने बताया कि उन्हें मिस्टर अल फ़ायद के साथ शारीरिक संबंद बनाने के लिए मजबूर किया गया, इससे पहले कि उन्होंने उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की. मैंने कहा सॉरी सर, मुझे पीरियड्स हैं और कमरे से बाहर भाग गई.