फ्रांस में बैठे-बैठे मोदी ने साध दिया अमेरिका, डिनर के दौरान मारा ऐसा तीर मैक्रों भी रह गए हैरान!

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार रात दो दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे। वो वहां आज AI समिट में शामिल होंगे। पेरिस पहुंचते ही ओर्ली एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रात में ही प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के मशहूर एलिसी पैलेस में VVIP डिनर में शामिल हुए। इस डिनर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत अन्य देशों के भी नेता मौजूद रहे। फ्रांसिसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

पीएम मोदी जब वे एलिसी पैलेस में रात्रिभोज के लिए पहुंचे तो मैक्रों ने उन्हें गले से लगा लिया। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से बातचीत की और भारत फ्रांस के बीच के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। PM मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर प्रसन्नता हुई है।

Welcome to Paris, my friend @NarendraModi! Nice to meet you dear @VP Vance! Welcome to all our partners for the AI Action Summit.

Let’s get to work! pic.twitter.com/yatkrVYv9x

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 10, 2025