Jeffrey Epstein ने 200 बार किया दुष्कर्म, खूबसूरत मॉडल्स बोलीं- बंद कमरे में नोचता था बदन; चिल्लाने भी नहीं देता था

Jeffrey Epstein: एपस्टीन फ़ाइल्स से सामने आ रहे राज़ दुनियाभर में सुर्ख़ियां बन रहे हैं. इनमें कई दिग्गज हस्तियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष का नाम है. इस बीच बाल यौन अपराधी अरबपति के लिए काम करने के जाल में फंसी मॉडलों ने पहली बार अपनी बात रखी. कई खूबसूरत मॉडल्स ने दावा किया कि जेफ़री एपस्टीन ने उनके साथ कम से कम 200 बार दुष्कर्म किया. इस दौरान वह घंटों कमरे में रहता और दुष्कर्म के दौरान दरिंदगी करता था. बदन नोचता था और पीड़िताओं को चीखने भी नहीं देता था.

सुपरमॉडल बनाने का वादा करके फंसा रहा था जाल में

जब सिमोन (असली नाम नहीं) न्यूयॉर्क (अमेरिका) में जेफ़री एपस्टीन से मिली तब वह 20 साल की एक मॉडल थी, जिसके बड़े-बड़े सपने थे. इस (जेफरी एपस्टीन) फाइनेंसर ने उसे इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों से मिलवाया. पूर्वी यूरोप से आई इस युवती को सच में लगा कि वह सुपरमॉडल बनने के उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उस समय सिमोन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था. एपस्टीन वादे कर रहा था और ऊंचे पदों पर मौजूद अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सिमोन जैसी सुपरमॉडल बनने की चाह रखने वाली युवतियों को अपने शोषण के जाल में फंसा रहा था.

गुलामों की तरह होता था व्यवहार

यह पूरा जाल टैलेंट एजेंसियों और मॉडल स्काउट्स के एक नेटवर्क के ज़रिए बुना गया था. इन्होंने इस अरबपति को सैकड़ों ऐसी कमज़ोर युवतियों तक पहुंच दी, जो अक्सर दूसरे देशों से अमेरिका आई थीं और जिनके पास इस नए देश में कोई मददगार (सपोर्ट सिस्टम) नहीं था. सिमोन ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की नई डॉक्यूमेंट्री ‘द मॉडल ट्रैप: एक्सपोज़िंग जेफ़री एपस्टीन नेटवर्क’ में बताया- ‘हम वहां सिर्फ एपस्टीन की सेवा करने के लिए थीं. हम गुलामों की तरह थीं, जिनके साथ दुष्कर्म भी किया गया.

200 बार बनाया शिकार

सिमोन बताती हैं कि एपस्टीन के साथ बिताए अपने दो सालों के दौरान उनका लगभग 200 बार दुष्कर्म किया गया और एपस्टीन ने उनकी ज़िंदगी के हर पहलू पर अपना कंट्रोल बना रखा था. पेरिस में अपनी बीसवीं सदी की शुरुआत में एपस्टीन से मिलने वाली अंका (असली नाम नहीं) कहती हैं- ‘यह बिल्कुल किसी पंथ (cult) जैसा था. सालों तक दुष्कर्म का शिकार होने के साथ-साथ. अंका को मजबूर किया गया कि वह और भी महिलाओं को एपस्टीन की दुनिया में लेकर आएं

उन्होंने बताया कि हम लगातार और भी ज़्यादा शिकार महिलाओं को वहां ला रही थीं, मानो उस पंथ का अस्तित्व इसी पर टिका हो. उसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने शोषण का शिकार बनाने का एक जुनून सा सवार था.

सामने आया अंतरराष्ट्रीय मॉडलिंग एजेंसी का कनेक्शन

जनवरी में अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) द्वारा ‘एपस्टीन फाइल्स’ जारी किए जाने के बाद प्रमुख टैलेंट एजेंसियों के साथ इस फाइनेंसर (एपस्टीन) के व्यावसायिक लेन-देन का पैमाना सामने आया. इन फाइलों से पता चलता है कि 2005 में एपस्टीन ने ‘MC2 मॉडल मैनेजमेंट’ को 1 मिलियन डॉलर (£751,000) दिए थे. यह एक अंतरराष्ट्रीय मॉडलिंग एजेंसी है, जिसके सह-संस्थापक फ्रांसीसी मॉडल एजेंट जीन-ल्यूक ब्रुनेल थे.

उस समय MC2 के अमेरिकी अध्यक्ष रहे जेफ फुलर अब ‘द सोर्स मॉडल्स’ (The Source Models) नाम की एक अन्य अमेरिकी मॉडल एजेंसी चलाते हैं. दिवंगत मॉडलिंग स्काउट डैनियल सियाड, एपस्टीन के साथ हुए संदेशों में लगभग 2,000 बार नज़र आते हैं; इनमें से पहला संदेश 2004 का है.

इस स्काउट और फोटोग्राफर ने दुबई सहित कई जगहों पर फैशन से जुड़े कई उद्यम शुरू किए. इनमें से एक व्यवसाय की शुरुआत एपस्टीन से लिए गए 25,000 डॉलर के लोन से हुई थी. बीबीसी के अनुसार, उसने एपस्टीन के कहने पर कुल 21 देशों में लगभग 100 बार ‘स्काउटिंग’ (लोगों की तलाश करने) के दौरे किए। इन देशों में लातविया, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील शामिल थे. इसके लिए उसे उस फाइनेंसर (एपस्टीन) से कुल लगभग 100,000 डॉलर का भुगतान किया गया था.

मास्कों तक सप्लाई की गईं लड़कियां

एपस्टीन ने पेरिस से न्यूयॉर्क के लिए लगभग 200 उड़ानें बुक कीं और वहां से वेस्ट पाम बीच (जहां वह रहता था) के लिए 60 से अधिक उड़ानें बुक कीं. उसने पेरिस और पूर्वी यूरोप के बीच भी लगभग 400 उड़ानें बुक कीं, जिनमें से आधी से अधिक उड़ानें मॉस्को आने-जाने के लिए थीं. अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के अनुसार, यात्रियों के नाम छिपा दिए गए हैं ताकि ‘यौन शोषण की शिकार मानी जाने वाली महिलाओं की पहचान सुरक्षित रखी जा सके.

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पूरी डॉक्यूमेंट्री में वकील और पीड़ित बताते हैं कि 2008 में एक नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने के जुर्म में दोषी ठहराए जाने के बाद एपस्टीन ने अपने शोषण को जारी रखने के लिए एक ‘नई योजना’ बनाई. इस योजना में वह ‘स्काउट्स’ (खोजकर्ताओं) और एजेंसियों की मदद लेता था, ताकि युवा मॉडलों तक पहुंच सके. ये मॉडल बाद में उसकी निजी सहायक बन जाती थीं और उसके यौन शोषण का शिकार होती थीं.

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सिग्रिड मैककौली, एपस्टीन की 100 से अधिक पीड़ितों की मुख्य वकील हैं. उन्होंने कहा- ‘हमने देखा कि एपस्टीन के मानव तस्करी (ट्रैफ़िकिंग) के काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया था. गिरफ्तारी के बाद उसने मुख्य रूप से पूर्वी यूरोपीय देशों से लड़कियों को लाना शुरू कर दिया और मॉडलिंग इसका एक प्रमुख जरिया था.’

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