Home > विदेश > Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ

Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ

Miss Universe Russia 2017: रूसी मॉडल और पूर्व मिस रूस, सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का 30 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में गंभीर चोटों के कारण निधन हो गया। "रोसिय्स्काया गजेटा" की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ हफ़्ते पहले उनकी कार का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, जब एक मूस उनकी कार के सामने आ गया और उसका विंडशील्ड टूट गया।

Published By: Shivani Singh
Published: August 17, 2025 20:49:00 IST

Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ

Miss Universe Russia 2017: रूसी मॉडल और पूर्व मिस रूस, सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का 30 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में गंभीर चोटों के कारण निधन हो गया। “रोसिय्स्काया गजेटा” की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ हफ़्ते पहले उनकी कार का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, जब एक मूस उनकी कार के सामने आ गया और उसका विंडशील्ड टूट गया।

सेनिया को मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं और 12 अगस्त को अस्पताल में जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह कार दुर्घटना 5 जुलाई को हुई थी और कार उनके पति चला रहे थे।

सेनिया के पति ने कहा, “जिस क्षण वह बाहर कूदे, एक सेकंड बीत गया था। मेरे पास कुछ करने का समय नहीं था। सब कुछ खून से लथपथ था।”

जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

उन्होंने कहा कि हमले के बाद एलेक्ज़ेंड्रोवा बेहोश हो गईं।

आपातकालीन सेवाएँ 15 मिनट के भीतर पहुँच गईं, और वहाँ रुके अन्य ड्राइवरों ने भी मदद की। सेनिया को जल्द ही मॉस्को के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह कार दुर्घटना के परिणामों से कभी उबर नहीं पाईं।

इस जोड़े की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। हालांकि सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा को मिस यूनिवर्स 2017 प्रतियोगिता में रूस का प्रतिनिधित्व करने और उस वर्ष की शुरुआत में मिस रूस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता होने के लिए जाना जाता है, मॉडल ने एक अकादमिक कैरियर भी अपनाया है, उन्होंने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की पढ़ाई पूरी की है।

Russia Ukraine War: इस एक शर्त पर जंग खत्म करने को राजी हो गया रूस, सुनते ही तमतमा उठे जेलेंस्की, अब क्या होगा रूस-यूक्रेन युद्ध…

Tags: Kseniya Alexandrovamiss universe 2017
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025
Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ
Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ
Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ
Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?