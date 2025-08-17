Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ

Miss Universe Russia 2017: रूसी मॉडल और पूर्व मिस रूस, सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का 30 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में गंभीर चोटों के कारण निधन हो गया। “रोसिय्स्काया गजेटा” की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ हफ़्ते पहले उनकी कार का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, जब एक मूस उनकी कार के सामने आ गया और उसका विंडशील्ड टूट गया।

सेनिया को मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं और 12 अगस्त को अस्पताल में जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह कार दुर्घटना 5 जुलाई को हुई थी और कार उनके पति चला रहे थे।

सेनिया के पति ने कहा, “जिस क्षण वह बाहर कूदे, एक सेकंड बीत गया था। मेरे पास कुछ करने का समय नहीं था। सब कुछ खून से लथपथ था।”

उन्होंने कहा कि हमले के बाद एलेक्ज़ेंड्रोवा बेहोश हो गईं।

आपातकालीन सेवाएँ 15 मिनट के भीतर पहुँच गईं, और वहाँ रुके अन्य ड्राइवरों ने भी मदद की। सेनिया को जल्द ही मॉस्को के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह कार दुर्घटना के परिणामों से कभी उबर नहीं पाईं।

इस जोड़े की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। हालांकि सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा को मिस यूनिवर्स 2017 प्रतियोगिता में रूस का प्रतिनिधित्व करने और उस वर्ष की शुरुआत में मिस रूस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता होने के लिए जाना जाता है, मॉडल ने एक अकादमिक कैरियर भी अपनाया है, उन्होंने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की पढ़ाई पूरी की है।