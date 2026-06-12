गर्लफ्रेंड का दुष्कर्म और मर्डर करने के बाद 2 कॉल गर्ल से क्यों मिला था? कोर्ट में हुआ खुलासा

Miss Derkacz Murder: इंजीनियर ने अपनी गर्लफ्रेंड का दुष्कर्म और मर्डर करने के बाद 2 कॉल गर्ल से भी मुलाक़ात की थी, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश उसके फ़्लैट में ही पड़ी थी. कोर्ट में पूछताछ के दौरान जूरी को बताया गया कि 38 साल के स्टीफ़न ने 37 साल की रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट जोआना डर्काज़ का गला घोंटकर हत्या कर दी. गर्लफ्रेंड से रिश्ता टूटने के बाद उसने तय किया था कि उसे अपने बिना आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता.

अपनी मौत से सिर्फ़ दो हफ़्ते पहले मिस डर्काज़ ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वह बुरा और कंट्रोलिंग स्वभाव का है और कभी भी आपे से बाहर हो सकता है. इस बारे में जूरी को जानकारी दी गई कि मिस डर्काज़ और पुलिस खतरे के संकेतों को नहीं समझ पाए और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि स्टीफन किस हद तक जा सकता है. सरकारी वकील निकोला शैनन KC ने कहा कि डर्काज़ की हत्या के बाद उनकी बहन की लाश खोजने से पहले स्टीफ़न दो बार कॉल गर्ल से मिलने के लिए अपने घर से निकला था.

स्टीफन का व्यहार हमेशा से रहा है खराब

जूरी को बताया गया कि DNA सबूतों से पता चलता है कि हमले के दौरान स्टीफन ने डर्काज़ का सिर टेस्को कैरियर बैग के अंदर ज़बरदस्ती डाला और ‘उसे सबक सिखाने’ के लिए उसके साथ दुष्कर्म किया. पोर्ट्समाउथ क्राउन कोर्ट हैंट्स में बताया गया कि स्टीफन को पहले भी अपनी पूर्व पत्नी के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराया जा चुका है. उसका पिछली पार्टनर के साथ मारपीट करने का इतिहास रहा है. बावजूद इसके वह मर्डर, दुष्कर्म और ज़बरदस्ती या कंट्रोलिंग व्यवहार के एक आरोप से इन्कार करता है.

28 दिसंबर को हुई थी हत्या

यहां पर बता दें कि डर्काज़ 28 दिसंबर, 2023 को वाटरलूविले हैंट्स में अपने घर पर मृत पाई गईं. उनकी गर्दन के दोनों तरफ़ हड्डियां टूटी हुई थीं.38 साल के स्टीफन पर 37 साल की जोआना डर्काज़ का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है, जब उनका रिश्ता टूट गया था.

वह जलन भी रखता था

कोर्ट को बताया गया कि यह कपल तीन साल से रिलेशनशिप में था और उन्होंने अपने दो कुत्तों, बेला और टेडी के साथ मिलकर एक फ्लैट किराए पर लिया था. वही, स्टीफन का व्यवहार तब खराब हो गया जब उसकी नौकरी चली गई और उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया. ड्रग्स या शराब के नशे में उसकी ईर्ष्या और शक करने की आदत और बढ़ जाती थी. उसका बिज़नेस फेल होने और फिर बंद हो जाने के बाद उसका व्यवहार आम तौर पर और खराब हो गया था.