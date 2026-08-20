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मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर कौन हैं? शेख हसीना के दौर में झेले सितम, अब बने बांग्लादेश के राष्ट्रपति; भारत पर क्या है इनका रुख

Who is Bangladesh New President: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के पूर्व जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर को आज यानी 20 अगस्त 2026 को देश के 23वें प्रेसिडेंट चुना गया. देश की पार्लियामेंट, जातीय संसद में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्हें 255 वोट मिले.

By: Shristi S | Published: August 20, 2026 7:49:02 PM IST

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर कौन हैं?
मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर कौन हैं?


Mirza Fakhrul Islam Alamgir: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के पूर्व जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर को आज यानी 20 अगस्त 2026 को देश के 23वें प्रेसिडेंट चुना गया. देश की पार्लियामेंट, जातीय संसद में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्हें 255 वोट मिले.

आलमगीर ने राइट-विंग बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और देश की पहली बड़ी स्टूडेंट-लीडेड पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (NCP) की लीडरशिप वाले 11-पार्टी अपोज़िशन अलायंस के कैंडिडेट ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर कौन हैं.

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इलेक्शन क्यों नहीं हुआ?

इलेक्शन में कुल 343 पार्लियामेंट मेंबर्स ने वोट डाला. इलेक्शन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे (लोकल टाइम) तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ASM नासिर उद्दीन की देखरेख में हुआ. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाद में रिज़ल्ट अनाउंस किए, जिसमें आलमगीर को नया प्रेसिडेंट बताया गया. यह इलेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 35 साल में पहली बार बांग्लादेशी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था. पिछले चुनाव में, विपक्षी पार्टियों ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, जिससे सिर्फ़ एक उम्मीदवार ही रेस में था.

इस बार चुनाव कैसे हुआ?

जब सत्ताधारी BNP ने मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर को अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित किया, तो उनका चुनाव पहले से तय था. हालांकि, इस बार, यह अपॉइंटमेंट सिर्फ़ एक रस्म से कहीं ज़्यादा है. यह एक ऐसे पॉलिटिशियन को पहचान देता है जिसने मुश्किल सालों में अपनी पार्टी को लीड करने में भूमिका निभाई है, जिससे उसे BNP के बाहर भी इज़्ज़त मिली है.

मिर्जा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर कौन हैं?

15 साल से ज़्यादा समय तक, वह BNP के असरदार नंबर दो थे; उन्होंने किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा समय तक सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम किया, और पार्टी का पब्लिक चेहरा बन गए. उन्होंने पहली बार मार्च 2011 में एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला और 2016 में उस पद पर कन्फर्म हुए. वे साल बिल्कुल भी आसान नहीं थे. फरवरी 2016 में सत्ता में लौटने से पहले, BNP लगभग दो दशकों तक सरकार से बाहर रही; मतलब फखरुल का कार्यकाल ज़्यादातर शेख हसीना के तानाशाही शासन का सामना करने में बीता.

उस दौरान, तारिक रहमान लंदन में थे, जबकि खालिदा ज़िया को जेल, हाउस अरेस्ट या लंबी बीमारी का सामना करना पड़ा. फखरुल बांग्लादेश में सबसे सीनियर लीडर बन गए, पार्टी वर्कर्स के साथ संपर्क बनाए रखा और पार्टी के फैसलों को ज़मीनी स्तर पर लागू किया. यह कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं थी. ऐसे भी दौर आए जब कई BNP लीडर और एक्टिविस्ट इनएक्टिव हो गए, छिप गए, या पब्लिक की नज़रों से दूर हो गए. लगातार ऐसी अफवाहें भी थीं कि पार्टी का एक गुट आखिरकार हसीना सरकार के साथ समझौता कर सकता है. बहुत ज़्यादा दबाव के बावजूद, फखरुल डटे रहे, नाराजगी को दबाते रहे और पार्टी को एकजुट और राजनीतिक रूप से ज़रूरी बनाए रखा.

फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर 11 बार गिरफ्तार हुए

सूत्रों के मुताबिक, उन्हें कम से कम 11 बार गिरफ्तार किया गया और उन्होंने लगभग साढ़े तीन साल जेल में बिताए; इस दौरान, उनके खिलाफ कम से कम 111 केस दर्ज किए गए. BNP का दावा है कि 2009 से सितंबर 2023 के बीच, उसके लगभग पांच मिलियन सदस्यों के खिलाफ 141,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए, और हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया, परेशान किया गया, या ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया.

भारत के साथ रिश्तों पर क्या है फ़ख़रुल के विचार?

फखरुल दुश्मनी या टकराव के माहौल में शामिल होने के बजाय, बातचीत और डिप्लोमेसी के ज़रिए भारत के साथ बाइलेटरल मुद्दों को सुलझाने पर ज़ोर देते हैं. शेख हसीना के एक्सट्रैडिशन जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर भी, उन्होंने यह साफ़ कर दिया है कि ऐसी कार्रवाइयों से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए और उन्हें सही कानूनी और इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए. उन्हें एक लिबरल डेमोक्रेटिक लीडर माना जाता है, जो एक्सट्रीमिस्ट से बहुत दूर हैं, और जो भारत समेत दूसरे पड़ोसी देशों के साथ स्थिर और शांतिपूर्ण को-एग्ज़िस्टेंस की वकालत करते हैं.

Tags: Bangladesh NewsMirza Fakhrul Islam AlamgirSheikh Hasina News
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