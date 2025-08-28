Home > विदेश > अमेरिका में गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठे लोग, स्कूल में फायरिंग में 2 बच्चों की मौत 17 घायल

America School Firing: अमेरिका में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। मिनियापोलिस में बुधवार सुबह एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 28, 2025 07:40:03 IST

Minneapolis School Firing: अमेरिका से एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। अमेरिका के मिनियापोलिस में बुधवार सुबह एक स्कूल में गोलीबारी हुई। एक बंदूकधारी ने गोलीबारी कर दो बच्चों की हत्या कर दी। साथ ही, 17 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। जिसमें कहा गया है कि स्कूल में गोलीबारी के बाद बंदूकधारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक, मरने वाले 2 मासूम बच्चों की उम्र 8 और 10 साल है। यह हमला एनानुंसिएशन चर्च में हुआ, जहां एक ग्रामर स्कूल भी है। अस्पताल के एक अधिकारी के मुताबिक, 17 घायलों में 14 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है।

पुलिस प्रमुख ने क्या कहा?

मिनियापोलिस के पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ’हारा ने कहा कि लगभग 20 साल का बंदूकधारी एक राइफल, एक शॉटगन और एक पिस्तौल लिए हुए था। साथ ही, पुलिस ने कहा कि संदिग्ध का कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पुलिस प्रमुख ने कहा कि शूटर स्कूल की इमारत के बाहर मास के दौरान पहुंचा और चर्च की खिड़कियों से राइफल से गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, गोली उन बच्चों पर चलाई गई जो प्रार्थना सभा में बैठे थे। संदिग्ध ने इमारत के अंदर बैठे बच्चों और श्रद्धालुओं पर गोलियां चलाईं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया दुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें इस “दुखद गोलीबारी” की जानकारी मिल गई है और व्हाइट हाउस इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ट्रंप ने लिखा, “व्हाइट हाउस इस भयावह स्थिति पर नज़र रखेगा। कृपया मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें!” मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे भी पुलिस प्रमुख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मेयर ने इस मौके पर कहा, “बच्चों को खेल के मैदान में खेलना चाहिए। उन्हें बिना किसी डर या हिंसा के खतरे के शांतिपूर्वक स्कूल या चर्च जाने की आज़ादी होनी चाहिए।”

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें गोलीबारी की घटना की जानकारी मिल गई है और वह उन बच्चों और शिक्षकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके स्कूल का पहला हफ्ता इस भयावह हिंसा की घटना से प्रभावित हुआ है।

एफबीआई निदेशक ने क्या कहा?

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा कि एजेंसी के एजेंट घटनास्थल पर मौजूद थे। पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “हमें मिनेसोटा के एक कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी की खबरों की जानकारी है।” एफबीआई एजेंट घटनास्थल पर हैं और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे संभावित पीड़ितों, नागरिकों या खतरे में पड़े कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही और जानकारी उपलब्ध होगी, एफबीआई अपडेट प्रदान करेगी।

Tags: America school firingMinneapolis school firingMinneapolis school firing news
