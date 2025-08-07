Ghana Military Helicopter Crash: घाना में बड़ा हादसा,सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश, देश के कई मंत्रियों की मौत

Ghana Military Helicopter Crash:अफ्रीकी देश घाना में एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के रक्षा एवं पर्यावरण मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दी है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर देश के दक्षिणी हिस्से में एक जंगल में गिर गया। इसमें दो मंत्रियों के साथ दो शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। यह दुर्घटना घाना में एक दशक से भी अधिक समय में हुए सबसे भीषण हवाई हादसों में से एक थी। घाना की सेना ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने सुबह राजधानी अकरा से उड़ान भरी थी और उत्तर-पश्चिम दिशा में अशांति क्षेत्र के ओबुआसी में सोने की खदान क्षेत्र की ओर जा रहा था, तभी यह रडार से गायब हो गया।

सभी लोगों की मौत

बाद में इसका मलबा अशांति के अंदासी इलाके में मिला। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है और सेना ने कहा है कि मामले की जाँच की जा रही है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, इस दुर्घटना में रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोआमाह और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मुहम्मद के साथ-साथ सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सैमुअल सरपोंग, शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुनुरु मोहम्मद और चालक दल के चार सदस्य मारे गए।

राष्ट्रीय त्रासदी बताया

घाना सरकार ने इस दुर्घटना को राष्ट्रीय त्रासदी बताया। वहीं, रक्षा मंत्री बोआमा के आवास और पार्टी मुख्यालय पर शोक व्यक्त करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकारी मीडिया ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान एक Z-9 हेलीकॉप्टर था, जिसका इस्तेमाल परिवहन और चिकित्सा निकासी के लिए किया जाता है। दुर्घटनास्थल का एक मोबाइल फ़ोन फुटेज सामने आया है, जिसमें घने जंगल में हेलीकॉप्टर का मलबा सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है।

इससे पहले मई 2014 में, घाना के तट पर एक सेवा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। 2012 में, राजधानी अकरा में एक मालवाहक विमान रनवे से फिसलकर यात्रियों से भरी एक बस से टकरा गया था, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी।