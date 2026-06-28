न वीजा की झंझट, न लंबा इंतजार! इस खूबसूरत देश में महीनाभर कर सकते हैं सैर-सपाटा

Micronesia Visa Free Country: दुनिया के मैप पर एक ऐसा देश है जहां आपको एम्बेसी जाने, ज़्यादा पेपरवर्क की चिंता करने या वीज़ा अप्रूवल के लिए महीनों इंतज़ार करने की जरूरत नहीं है. यह नामुमकिन लग सकता है, लेकिन इतने कड़े नियमों वाली दुनिया में भी, एक देश ऐसा है जिसने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए हैं.

इस देश के बारे में सबसे हैरानी की बात यह है कि यहां जाने के लिए आपको वीज़ा की जरूरत नहीं है. बस आगे के ट्रैवल डॉक्यूमेंट या एक रिटर्न टिकट ही काफ़ी है.

इस देश में नहीं लगता वीजा

ऐसे समय में जब हर देश अपने बॉर्डर मज़बूत कर रहा है और वीज़ा नियमों को सख़्त कर रहा है, ऐसा खुलापन किसी चमत्कार से कम नहीं है. लोग अक्सर इस देश के बारे में तब तक नहीं जानते जब तक वे दुनिया का नक्शा ध्यान से न देखें. माइक्रोनेशिया जितना खूबसूरत है, उतना ही अनजान भी है. पैसिफिक ओशन में बसा यह छोटा सा आइलैंड देश अपनी कुदरती खूबसूरती और हैरानी की बात है कि अपनी लिबरल वीज़ा पॉलिसी के लिए जाना जाता है.

पैसिफिक ओशन में बसा माइक्रोनेशिया

पैसिफिक ओशन में बसा माइक्रोनेशिया एक खूबसूरत देश है जिसमें चार राज्य हैं: याप, चुक, पोनपेई और कोसरे, जो अपने अनोखे इतिहास और कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. याप आइलैंड पर, सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी दुनिया की सबसे अनोखी और भारी करेंसी चलती है, राय स्टोन्स, यानी बड़े पत्थर के पहिये जिन्हें हिलाना नामुमकिन है. इसके अलावा, पोनपेई आइलैंड पर, नान माडोल नाम का एक पुराना पानी के नीचे का शहर है, जो बड़े बेसाल्ट पत्थरों से बना है. इसकी रहस्यमयी बनावट ने इसे पैसिफिक का वेनिस निकनेम दिया है.

यह स्ट्रेटेजिक जगह पर मौजूद देश कॉम्पैक्ट ऑफ़ फ़्री एसोसिएशन के तहत US मिलिट्री से सुरक्षित है, और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान डूबे जापानी जहाज़ों और एयरक्राफ़्ट के मलबे की वजह से चुक लैगून को दुनिया की सबसे मशहूर स्कूबा डाइविंग जगहों में से एक माना जाता है.

30 दिन तक रुक सकते हैं टूरिस्ट्स

माइक्रोनेशिया में यह पॉलिसी सिर्फ़ कागज़ पर नहीं है; यह इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एक शानदार अनुभव देती है. आने पर, टूरिस्ट्स को अपनी छुट्टियों का मज़ा लेने या इस खूबसूरत आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी समय दिया जाता है. 30-दिन का स्टे: विज़िटर्स को आम तौर पर पूरे 30 दिन, या लगभग एक महीने तक रुकने की इजाज़त होती है. दुनिया में कुछ ही दूसरे देश इतने लंबे वीज़ा-फ़्री स्टे की सुविधा देते हैं.

दुनिया का सबसे आसान देश: अपनी अनोखी और मेहमाननवाज़ी वाली पॉलिसी की वजह से, माइक्रोनेशिया को अक्सर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए दुनिया के सबसे आसान देशों में गिना जाता है.