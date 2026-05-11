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‘बिस्तर पर आते ही…’ माइकल जैक्सन को लेकर सीक्रेट फैमिली का चौंकाने वाला खुलासा

Michael Jackson: कैसियो भाई-बहन - एडी, डोमिनिक, एल्डो और मैरी-निकोल - ने रविवार रात '60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया' कार्यक्रम में जैक्सन द्वारा उनके बचपन में किए गए यौन उत्पीड़न के भयावह आरोप लगाए.

By: JP Yadav | Last Updated: May 11, 2026 4:42:56 PM IST

michael jackson secret family: बिस्तर पर बच्चों को भी नहीं छोड़ता था माइकल जैक्सन
michael jackson secret family: बिस्तर पर बच्चों को भी नहीं छोड़ता था माइकल जैक्सन


Michael Jackson: दुनिया के फेमस सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन की मौत से पहले 25 सालों तक उनके ‘सीक्रेट परिवार’ का हिस्सा रहे चार भाई-बहनों ने इस पॉप स्टार को ‘शैतान’ और एक ‘मास्टरमाइंड’ पीडोफाइल (बच्चों का यौन शोषण करने वाला) बताया है. इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है. खासतौर से दुनियाभर के प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा है. परिवार का आरोप है कि माइकल जैक्सन ने सालों तक उनका कथित तौर पर यौन शोषण किया और फिर उन्हें ब्रेनवाश करके अपने भयानक राज़ छिपाने के लिए मजबूर किया।

कैसियो भाई-बहन – एडी, डोमिनिक, एल्डो और मैरी-निकोल रविवार रात (10 मई, 2026) को ’60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया’ शो में नजर आए. इस कार्यक्रम में उन्होंने कई चौंकाने वाले दावे किए. उनका कहना है कि जब वे बच्चे थे तब माइकल जैक्सन ने उन चारों का यौन शोषण किया था. 43 साल के एडवर्ड कैसियो ने दावा किया कि माइकल जैक्सन ने उनके परिवार को महंगे शॉपिंग ट्रिप्स, प्राइवेट जेट की यात्राएं, अम्यूजमेंट पार्क के दौरे और दुनिया भर में अपने कॉन्सर्ट टूर पर ले जाकर उन्हें अपने जाल में फंसाया था. 

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खुश करने के लिए माइकल जैक्सन लाते थे चिंपांज़ी ‘बबल्स’ 

उन्होंने यह भी दावा किया कि जैक्सन अक्सर देर रात उनके परिवार के न्यूयॉर्क के उपनगरीय घर आते थे। बच्चों को खुश करने के लिए वह अपने चिंपांज़ी ‘बबल्स’ को भी साथ लाते थे. पीड़ित बच्चों ने खुद माना कि वे इस पॉप स्टार से मिलकर ‘स्टारस्ट्रक’ (अचंभित और प्रभावित) हो जाते थे और जैक्सन तथा उनके मशहूर दोस्तों से जुड़े होने पर उन्हें ‘बहुत खास’ महसूस होता था. बावजूद इसके इन भाई-बहनों का आरोप है कि गायक की इस गर्मजोशी और दरियादिली का एक बहुत ही काला पहलू भी था. उन चारों का कहना है कि सालों तक चले कथित यौन शोषण के भयानक दौर से गुज़रने से पहले, जैक्सन ने उन्हें अपने हिसाब से ढालने (grooming) और उन्हें अपने काबू में करने की चालें चली थीं.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह यौन शोषण जैक्सन के ‘नेवरलैंड रैंच’ में उनके वर्ल्ड टूर के दौरान अलग-अलग होटलों में और यहां तक कि इन भाई-बहनों के अपने घर में भी हुआ था. उस समय जब उनके माता-पिता नीचे के कमरे में होते थे और उन्हें इस बात की कोई भनक भी नहीं होती थी. 

बच्चों को देते गिफ्ट

माइकल जैक्सन का कैसियो परिवार से पहला करीबी रिश्ता 1980 के दशक में बना जब उन्होंने भाई-बहनों के पिता, होटल मैनेजर डोमिनिक कैसियो सीनियर और उनकी पत्नी कोनी से दोस्ती की. उन्होंने दावा किया कि जैक्सन डोमिनिक और कोनी को महंगे तोहफे और छुट्टियां देते थे, फिर बच्चों को खिलौनों की दुकानों और मनोरंजन पार्कों में ले जाते थे. इस दौरान माइकल जैक्सन कैसियो परिवार के इतने करीब हो गए कि उन्होंने दावा किया कि जैक्सन उन्हें अपना ‘दूसरा परिवार’ कहते थे और बच्चों के लिए एक ‘मज़ेदार अंकल’ बन गए थे. हालांकि, भाई-बहनों ने आरोप लगाया कि बंद दरवाजों के पीछे, जैक्सन ने ‘द एप्पलहेड क्लब’ के नाम से जाना जाने वाला एक गुप्त समूह बना रखा था. एडवर्ड ने बताया कि जैक्सन ने 1993 में जब वह महज 11 साल के थे और गायक के ‘डेंजरस’ टूर पर उनके साथ यात्रा कर रहे थे, तब उनका यौन उत्पीड़न शुरू किया.

16 साल की उम्र में होने के बाद बनाने लगे संबंध

एडवर्ड ने दावा किया कि ‘हम टूर पर थे, और तभी माइकल मेरे करीब आने लगे और मेरे पैरों पर हाथ फेरने लगे. मैं उनकी गोद में बैठा था, और तभी पहली बार उन्होंने मुझे होंठों पर चूमा. एडवर्ड ने बताया कि जैक्सन उन्हें ‘एंजल’ (फ़रिश्ता) कहकर बुलाते थे. वे दोनों साथ में नहाते थे और एक ही बिस्तर पर सोते थे. एडवर्ड का दावा है कि एक बार यह सिलसिला शुरू हो गया, तो यह यौन शोषण ‘लगभग हर रात’ होता था. यह कथित शोषण कई सालों तक चलता रहा. एडवर्ड का आरोप है कि जब वह 16 साल के हुए तब जैक्सन उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे थे.

Tags: michael jackson
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