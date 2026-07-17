Home > विदेश > इधर ईरान के साथ जंग में व्यस्त है अमेरिका, उधर पड़ोस में इस चीज ने मचाई तबाही; मंजर देख सब दंग

इधर ईरान के साथ जंग में व्यस्त है अमेरिका, उधर पड़ोस में इस चीज ने मचाई तबाही; मंजर देख सब दंग

Earthquake in Maxico: अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.3 थी. एजेंसी के मुताबिक, भूकंप का सेंटर एक्विलेस सेर्डन से 48 km दक्षिण-पश्चिम में, चियापास तट के पास, 15 km की गहराई पर था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 17, 2026 10:57:00 PM IST

मैक्सिको में 7.4 तीव्रता के भूकंप से दहल उठी धरती
मैक्सिको में 7.4 तीव्रता के भूकंप से दहल उठी धरती


Earthquake in Maxico: मेक्सिको में ज़ोरदार भूकंप आया. शुक्रवार को ग्वाटेमाला बॉर्डर के पास दक्षिणी प्रशांत तट पर ज़ोरदार भूकंप आया. झटके मेक्सिको सिटी और एल साल्वाडोर तक महसूस किए गए. हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

7.3 थी भूकंप की तीव्रता

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.3 थी. एजेंसी के मुताबिक, भूकंप का सेंटर एक्विलेस सेर्डन से 48 km दक्षिण-पश्चिम में, चियापास तट के पास, 15 km की गहराई पर था. समुद्र में थोड़ी दूर पर कम तीव्रता का झटका महसूस किया गया. सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है.

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तटीय इलाकों पर नजर 

मेक्सिको और ग्वाटेमाला को अलग करने वाली नदी पर बसे शहर सुचिएट के मेयर एल्मर वाज़क्वेज़ गैलार्डो ने कहा कि सुनामी के किसी भी खतरे के लिए तटीय इलाकों पर नज़र रखी जा रही है. मेक्सिको के दक्षिणी बॉर्डर पर मुख्य शहर तापचुला में, पहले झटका हल्का था, फिर तेज़ हो गया.

शहर के एक पब्लिक हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर एलेजांद्रा मेंडोज़ा ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि जब झटके शुरू हुए, तो वे दूसरी मंज़िल पर थे. हमें लगा कि यह गुज़र जाएगा, लेकिन फिर झटके तेज़ हो गए. इसलिए हम सब नीचे आ गए और आंगन में चले गए.

ग्वाटेमाला सिटी में लोग लंबे समय तक चले भूकंप से घबरा गए. मेक्सिको सिटी में, कुछ इलाकों में इमारतें हिलीं और उनमें दरारें आ गईं. भूकंप का कोई अलर्ट नहीं दिया गया. सरकार के मुताबिक, पहले कुछ सेकंड में भूकंप की ताकत तय लिमिट से ज़्यादा नहीं थी. इलाके में इसका असर काफ़ी महसूस किया गया. किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है.

Tags: maxico
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